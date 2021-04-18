不只美艦「護航」遼寧號？網瘋傳日本護衛艦平行並列

在遼寧號傳出疑似故障停在海上後，網路上也流傳一張照片，為日本某艘軍艦就跟在遼寧號旁，這張畫面也再度引發網路瘋傳。（圖擷自日本yahoo）

2021/04/18 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機軍艦因頻繁騷擾鄰國，備受國際關注，近期更傳出航空母艦「遼寧號」不知何故，在海南島東方外海原地停留，繼美國海軍日前PO出驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長「翹腳」監看遼寧號的畫面後，有日媒報導指出，網路上也流傳一張照片，為日本某艘軍艦就跟在遼寧號旁，這張畫面也再度引發網路瘋傳。

美國海軍近日釋出，第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長4月4日時，曾在菲律賓海「翹腳」監看遼寧號的畫面，畫面曝光後引發外界熱議，在遼寧號傳出不知何故在海南島東方外海原地停留後，外界也議論該艦是否發生故障，網路上也熱議有越來越多美國軍艦也到場「圍觀」遼寧號，網友為此笑稱遼寧號被當成打卡點。

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近日在推特上也流傳，遼寧號停在海上的同時，也有一艘日本護衛艦就跟在一旁，日媒今日也報導此事，並指該張圖片是由推特帳號「@shiwenye3」所分享，網路上也傳出該帳號自稱是華裔的美軍士兵，先前還曾在PO出遼寧號的畫面時，從照片中的外觀特徵來看，可能是村雨級或高波級的護衛艦，PO文也提及「這幾天在中國南海一直跟著中國艦隊，真心希望他們不會對台灣做些出格的事」。不過不知何故目前該帳號已被移除，只剩照片持續在網路瘋傳。

中國軍機軍艦因頻繁騷擾鄰國，備受國際關注，近期更傳出航空母艦「遼寧號」（圖）不知何故，在海南島東方外海原地停留將近1天。（路透）

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