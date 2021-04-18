為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    安心搭乘！義大利推出「陰性列車」 持篩檢證明才能上車

    義大利國鐵將在「羅馬－米蘭」提供特殊的高速直達列車服務，乘客必須持武肺篩檢陰性證明，陽性者不得搭乘。（彭博）

    義大利國鐵將在「羅馬－米蘭」提供特殊的高速直達列車服務，乘客必須持武肺篩檢陰性證明，陽性者不得搭乘。（彭博）

    2021/04/18 10:08

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利國鐵全資子公司Trenitalia宣布，將在國內最繁忙的路線「羅馬－米蘭」提供特殊的高速直達列車服務，乘客必須為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢陰性，陽性者不得搭乘。

    《富比士》報導，Trenitalia已於16日展開試營運，每天往返各有2車次，假如成功的話會規劃擴展到其他路線。欲搭乘列車的民眾，必須比發車時間提早至少45分鐘到達車站，並提供48小時內的PCR或鼻咽拭子抗原篩檢陰性證明。

    假如乘客手上沒有檢測證明，也可以前往義大利紅十字會於羅馬特米尼車站、米蘭中央車站設立的篩檢站，持「陰性列車」車票進行快篩，假如結果呈現陽性，還可以獲得全額退款。

    雖然「陰性列車」只有拿出篩檢證明的乘客才能上車，但車廂內仍然維持著高標準的防疫規定，除了旅客必須全程戴上口罩之外，也採用「棋盤式間隔」的方式入座，最大搭乘人數只有座位量的50％。

    雖然還未有確切計畫，但義大利國鐵執行長巴蒂斯蒂（Gianfranco Battisti）透露，之後在佛羅倫斯、威尼斯和拿坡里等地的火車站可能會設有類似的篩檢站。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    米蘭中央車站的篩檢站。（美聯社）

    米蘭中央車站的篩檢站。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度單日暴增23萬例確診 南韓連3天破600例 東京增795例
    2021/04/18 08:15

    印度單日暴增23萬例確診 南韓連3天破600例 東京增795例
    接種AZ疫苗罕見血栓副作用 加拿大通報第2例
    2021/04/18 08:14

    接種AZ疫苗罕見血栓副作用 加拿大通報第2例

    青埔地王來了 潤隆國家大院百億案量
    武漢肺炎》香港傳首例接種2劑科興疫苗後仍確診
    2021/04/18 06:15

    武漢肺炎》香港傳首例接種2劑科興疫苗後仍確診
    日本疫情再燒 全國連續3日單日新增確診突破4000例
    2021/04/17 09:47

    日本疫情再燒 全國連續3日單日新增確診突破4000例

    時間證明基金的實力
    國際今日熱門
    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停
    2021/04/18 00:26

    俄反對派領袖納瓦尼持續絕食抗議 醫：心臟可能隨時驟停

    美日聯合聲明52年首提台灣！力抗中國挑戰 強調台海穩定重要性
    2021/04/17 10:55

    美日聯合聲明52年首提台灣！力抗中國挑戰 強調台海穩定重要性 影片

    「最有吸引力空姐」曬哺乳照 萬人激讚「世界上最溫馨的照片」
    2021/04/17 11:06

    「最有吸引力空姐」曬哺乳照 萬人激讚「世界上最溫馨的照片」

    軍武新知》又邁進一步！ 美軍最新戰搜直升機關鍵測試完成
    2021/04/17 13:00

    軍武新知》又邁進一步！ 美軍最新戰搜直升機關鍵測試完成

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播