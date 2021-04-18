安心搭乘！義大利推出「陰性列車」 持篩檢證明才能上車
〔即時新聞／綜合報導〕義大利國鐵全資子公司Trenitalia宣布，將在國內最繁忙的路線「羅馬－米蘭」提供特殊的高速直達列車服務，乘客必須為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢陰性，陽性者不得搭乘。
據《富比士》報導，Trenitalia已於16日展開試營運，每天往返各有2車次，假如成功的話會規劃擴展到其他路線。欲搭乘列車的民眾，必須比發車時間提早至少45分鐘到達車站，並提供48小時內的PCR或鼻咽拭子抗原篩檢陰性證明。
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假如乘客手上沒有檢測證明，也可以前往義大利紅十字會於羅馬特米尼車站、米蘭中央車站設立的篩檢站，持「陰性列車」車票進行快篩，假如結果呈現陽性，還可以獲得全額退款。
雖然「陰性列車」只有拿出篩檢證明的乘客才能上車，但車廂內仍然維持著高標準的防疫規定，除了旅客必須全程戴上口罩之外，也採用「棋盤式間隔」的方式入座，最大搭乘人數只有座位量的50％。
雖然還未有確切計畫，但義大利國鐵執行長巴蒂斯蒂（Gianfranco Battisti）透露，之後在佛羅倫斯、威尼斯和拿坡里等地的火車站可能會設有類似的篩檢站。
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