日本疫情再燒 全國連續3日單日新增確診突破4000例

日本16日新增4532例確診、46例死亡，為連續第3日單日新增破4000例記錄。圖為大阪街景，示意圖。（法新社）

2021/04/17 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度緊張，目前已將東京都、大阪府、兵庫縣等地區列為「防止蔓延重點措施」區域，希望有效遏止疫情再燒，避免影響東京奧運；據最新統計，日本16日新增4532例確診、46例死亡，為連續第3日單日新增破4000例記錄。

根據《NHK》報導，日本16日新增確診4532例、死亡46例，為1月28日（4131例）之後首度出現單日新增破4000例、連續3日破4000例紀錄。累計重症病例數部分，17日較前一日增加39例，累計670例。截至最新，日本累計確診病例達52萬6829例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達9605例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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綜觀日本各地區疫情，以大阪府新增病例數佔最多。大阪府16日共增12091例確診，為府內連續第4日單日新增破1000例，累計病例數已達6萬5591例；另16日大阪府新增16例死亡，使其累計死亡病例數達1254例。

曾為疫情重症區的東京都則以16日新增667例確診居次，為東京都內第2次緊急事態宣言解除後次高單日記錄，僅次於15日的729例；東京都累計病例數達12萬8781例，累計死亡病例數達1836例。

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