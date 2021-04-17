為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本疫情再燒 全國連續3日單日新增確診突破4000例

    日本16日新增4532例確診、46例死亡，為連續第3日單日新增破4000例記錄。圖為大阪街景，示意圖。（法新社）

    日本16日新增4532例確診、46例死亡，為連續第3日單日新增破4000例記錄。圖為大阪街景，示意圖。（法新社）

    2021/04/17 09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度緊張，目前已將東京都、大阪府、兵庫縣等地區列為「防止蔓延重點措施」區域，希望有效遏止疫情再燒，避免影響東京奧運；據最新統計，日本16日新增4532例確診、46例死亡，為連續第3日單日新增破4000例記錄。

    根據《NHK》報導，日本16日新增確診4532例、死亡46例，為1月28日（4131例）之後首度出現單日新增破4000例、連續3日破4000例紀錄。累計重症病例數部分，17日較前一日增加39例，累計670例。截至最新，日本累計確診病例達52萬6829例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達9605例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    綜觀日本各地區疫情，以大阪府新增病例數佔最多。大阪府16日共增12091例確診，為府內連續第4日單日新增破1000例，累計病例數已達6萬5591例；另16日大阪府新增16例死亡，使其累計死亡病例數達1254例。

    曾為疫情重症區的東京都則以16日新增667例確診居次，為東京都內第2次緊急事態宣言解除後次高單日記錄，僅次於15日的729例；東京都累計病例數達12萬8781例，累計死亡病例數達1836例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武肺救命藥 中研院優化製程
    2021/04/17 05:30

    武肺救命藥 中研院優化製程
    自費接種武肺疫苗 下週一開放預約
    2021/04/17 05:30

    自費接種武肺疫苗 下週一開放預約

    響應節能補助延長 加碼優惠再下殺
    輝瑞坦言自家疫苗 打3劑才夠力
    2021/04/17 05:30

    輝瑞坦言自家疫苗 打3劑才夠力
    武漢肺炎》全球逾1億3900萬例確診 近299萬人病亡
    2021/04/16 21:14

    武漢肺炎》全球逾1億3900萬例確診 近299萬人病亡
    國際今日熱門
    軍艦啟用典禮找來辣妹熱舞 澳洲輿論掀論戰
    2021/04/16 11:04

    軍艦啟用典禮找來辣妹熱舞 澳洲輿論掀論戰 影片

    日本「防止蔓延重點措施」區域 再增埼玉、千葉、神奈川、愛知4縣
    2021/04/16 15:21

    日本「防止蔓延重點措施」區域 再增埼玉、千葉、神奈川、愛知4縣

    七寶爸打嬌生疫苗後中風 身體癱瘓又無法說話
    2021/04/16 12:19

    七寶爸打嬌生疫苗後中風 身體癱瘓又無法說話

    自行車騎士邊騎邊滑手機下場慘！ 正臉撞上路邊車輛全被拍下
    2021/04/16 13:55

    自行車騎士邊騎邊滑手機下場慘！ 正臉撞上路邊車輛全被拍下

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播