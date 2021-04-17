輝瑞坦言自家疫苗 打3劑才夠力

輝瑞（Pfizer）／BioNTech新型冠狀肺炎疫苗很可能需接種第三劑，才有足夠防護力。圖為一名男子在塞爾維亞首府貝爾格勒接種輝瑞疫苗。（路透）

2021/04/17 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）在十五日播出的電視專訪中指稱，輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的新型冠狀肺炎疫苗，在六至十二個月內，將「很可能」需接種第三劑，防護力才足夠。他還說，新冠肺炎疫苗很可能「每年」都得接種。

博爾拉說，有的疫苗接種一劑就夠，像小兒麻痺。有的則需每年接種，像流感。比起小兒麻痺病毒，新冠病毒看來更像流感病毒，很可能會需要施打第三劑，約六個月到一年間，然後每年都要施打。他並提到，變種病毒是一大主因。

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研究人員尚不知道，新冠疫苗的保護力會持續多久。輝瑞四月稍早公布的研究指稱，接種輝瑞／BioNTech疫苗的防護力逾九十一％。對確診病例中的重症患者，在接種第二劑後，防護力更超過九十五％。但還需更多數據，才能判定是否在接種六個月後仍具防護力。

美國「莫德納」（Moderna）藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）說，他希望在今年秋季前，該公司可以準備好追加注射第三劑。美國嬌生公司亦表示，其只需單劑的新冠疫苗，將很可能需每年接種。

美國新冠疫情因應團隊負責人、食品藥物管理局（ＦＤＡ）前局長凱斯勒（David Kessler）十五日在國會中警告，為防禦變種病毒，美國人應該可望接受追加注射。不過他仍強調，現有的疫苗「功效很強」，對變種病毒亦然。但美國政府正採取步驟研發新一代、針對變種病毒的疫苗。

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