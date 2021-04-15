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    馬尼拉醫院爆滿 總統發言人染疫馬上有病床惹議

    菲律賓疫情嚴重，醫院已不堪負荷，病患確診後甚至只能在臨時搭蓋的病房接受治療，但總統發言人羅奎卻在染疫後不久就能入院治療，引發質疑。（法新社）

    菲律賓疫情嚴重，醫院已不堪負荷，病患確診後甚至只能在臨時搭蓋的病房接受治療，但總統發言人羅奎卻在染疫後不久就能入院治療，引發質疑。（法新社）

    2021/04/15 23:30

    〔中央社〕菲律賓武漢肺炎疫情嚴峻，馬尼拉都會區醫院幾乎爆滿，病床一位難求；醫師形容，院內「就像末日場景」。此時總統發言人羅奎卻在染疫後不久就能入院治療，引發質疑。

    菲律賓今天通報新增1萬1429例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診、148人不治，累計確診病例達90萬4285例，已有1萬5594人病逝。

    3月底以來，菲國武漢肺炎確診數急速攀升，近10天內更暴增10萬例，在菲台灣人紛紛感嘆疫情看不到盡頭。

    隨著染疫人數攀升，大馬尼拉地區病床一位難求。菲律賓醫院協會（PHA）會長艾莫拉（Jaime Almora）6 日告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）：「這就像電影裡的末日場景。情況就是這樣。（病患）人數不斷上升，醫院不堪負荷。」

    疫情重災區馬尼拉醫院爆滿，傳出呼吸困難的病患等不到加護病房床位就病逝。菲律賓大學武漢肺炎研究團隊OCTA指出，馬尼拉都會區過去兩週染疫死亡率上升到5.4%，幾乎是3月死亡率（1.82%）的3倍。

    疫情延燒下，羅奎（Harry Roque）10日宣布他2度確診，並已入院治療，引發外界質疑他是否動用特權，才能迅速找到病床。

    對此，羅奎12日在病房舉行線上記者會時說：「我想這是個與基督教義相悖（unchristian）的問題。」

    羅奎事後接受新聞網站Rappler訪問表示，他原本在家中隔離。由於血氧飽和度降到90%，才決定入院治療。

    一般血氧飽和度正常值應高於95%。菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）曾建議，病患血氧飽和度低於90%時，應入院治療。

    不過，羅奎發言仍引發爭議。網友哈維耶（Leonard Javier）推文說：「許多醫護人員和重症患者沒機會檢驗，羅奎至少做了35次檢驗。許多人在急診室、在（醫院外）帳篷、在家裡等待時死去，羅奎插隊進了菲律賓總醫院（PGH）。自私才與基督教義相悖。」

    菲律賓總醫院醫師尼斯貝洛斯（Gene Nisperos）告訴ABS-CBN新聞台：「最保守地說，這令人失望。即使是醫生，也許因為我們是醫院員工，可以優先住院；但即使是我們的家人…也必須遵守規定（等待病床）。」

    菲律賓總統發言人羅奎10日宣布他2度確診，並已入院治療，外界質疑他是否動用特權，才能迅速找到病床。（歐新社）

    菲律賓總統發言人羅奎10日宣布他2度確診，並已入院治療，外界質疑他是否動用特權，才能迅速找到病床。（歐新社）

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