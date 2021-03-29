為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》菲律賓破萬確診創新高！首都圈今執行新封鎖

    為避免疫情擴散，菲律賓派遣衛生人員在馬尼拉首都圈進行清潔工作。（美聯社）

    為避免疫情擴散，菲律賓派遣衛生人員在馬尼拉首都圈進行清潔工作。（美聯社）

    2021/03/29 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，今天（29日）公佈1萬16例確診，為歷史新高。目前正值復活節活動，該國8成人口為天主教徒，當局今起在馬尼拉及週遭4省執行7天的封鎖政策，持續到4月4日復活節，避免疫情再擴散。

    綜合外媒報導，菲律賓確診數今天破萬，然目前正值復活節慶典，當局今起執行馬尼拉及週遭4省（布拉干省、甲米地省、拉古納省及黎剎省）7天封鎖政策，期間不得旅遊和宗教聚會，只有工作者、政府維安、衛生人員及有緊急需求的民眾才可外出，復活節活動改為線上舉辦。

    另外，封鎖地區的宵禁加強為晚上6點到到早上5點，原宵禁由晚上10點開始。餐廳僅限外帶或外送服務。不允許10人以上的戶外聚會，也禁止非家庭成員在室內聚集。

    菲律賓將由數千名警察在各地成立哨所，確保封鎖政策順利執行。

    菲律賓已因疫情執行了全世界最長的封鎖，導致去年經濟萎縮9.5%，創下二戰以來最低的經濟成長率。

    根據世界實時統計數據（Worldometer），菲律賓今天公佈1萬16例單日確診，總病例累積至73萬1894例，造成1萬3186人死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎新增1例境外移入 本國男從菲律賓返台確診
    2021/03/29 14:08

    武漢肺炎新增1例境外移入 本國男從菲律賓返台確診
    武肺病毒不斷變異 日媒條列3大最應戒備變種病毒
    2021/03/17 15:14

    武肺病毒不斷變異 日媒條列3大最應戒備變種病毒

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    武漢肺炎》菲律賓4天內染疫人數倍增 總統發言人也確診
    2021/03/15 22:57

    武漢肺炎》菲律賓4天內染疫人數倍增 總統發言人也確診
    駐菲律賓代表處又一人確診 暫停領務服務至24日
    2021/03/13 17:07

    駐菲律賓代表處又一人確診 暫停領務服務至24日

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    國際今日熱門
    殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死
    2021/03/28 20:27

    殘忍！緬甸軍隊血腥鎮壓殺紅眼 人困輪胎堆被活活燒死

    幼稚園教師重摔孩童 錄到惡行的女實習師卻遭停職！
    2021/03/28 20:35

    幼稚園教師重摔孩童 錄到惡行的女實習師卻遭停職！

    英主持人反對梅根言論 網友寄死亡威脅給他3個兒子
    2021/03/28 23:15

    英主持人反對梅根言論 網友寄死亡威脅給他3個兒子

    緬甸軍人節大屠殺後......反政變抗爭無懼血腥鎮壓 今照樣博命上街
    2021/03/28 21:49

    緬甸軍人節大屠殺後......反政變抗爭無懼血腥鎮壓 今照樣博命上街

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播