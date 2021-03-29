武漢肺炎》菲律賓破萬確診創新高！首都圈今執行新封鎖

為避免疫情擴散，菲律賓派遣衛生人員在馬尼拉首都圈進行清潔工作。（美聯社）

2021/03/29 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，今天（29日）公佈1萬16例確診，為歷史新高。目前正值復活節活動，該國8成人口為天主教徒，當局今起在馬尼拉及週遭4省執行7天的封鎖政策，持續到4月4日復活節，避免疫情再擴散。

綜合外媒報導，菲律賓確診數今天破萬，然目前正值復活節慶典，當局今起執行馬尼拉及週遭4省（布拉干省、甲米地省、拉古納省及黎剎省）7天封鎖政策，期間不得旅遊和宗教聚會，只有工作者、政府維安、衛生人員及有緊急需求的民眾才可外出，復活節活動改為線上舉辦。

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另外，封鎖地區的宵禁加強為晚上6點到到早上5點，原宵禁由晚上10點開始。餐廳僅限外帶或外送服務。不允許10人以上的戶外聚會，也禁止非家庭成員在室內聚集。

菲律賓將由數千名警察在各地成立哨所，確保封鎖政策順利執行。

菲律賓已因疫情執行了全世界最長的封鎖，導致去年經濟萎縮9.5%，創下二戰以來最低的經濟成長率。

根據世界實時統計數據（Worldometer），菲律賓今天公佈1萬16例單日確診，總病例累積至73萬1894例，造成1萬3186人死亡。

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