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    健康出問題？ 隨扈偷打中國疫苗染疫 杜特蒂終於露面了

    神隱近2週的杜特蒂（見圖）在12日再次公開露面，駁斥健康出狀況的傳聞。（歐新社）

    神隱近2週的杜特蒂（見圖）在12日再次公開露面，駁斥健康出狀況的傳聞。（歐新社）

    2021/04/13 18:23

    〔即時新聞／綜合報導〕近日菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）隨扈偷打中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗染疫引發熱議，而杜特蒂從3月29日以來未曾公開露面，讓他的健康狀況再度成為話題。而杜特蒂終於在當地時間12日恢復全國電視談話，並駁斥自己健康出問題的傳聞。

    綜合外媒報導，去年底傳出杜特蒂的護衛隊（PSG）部分成員，已偷偷接種走私進口的中國武漢肺炎疫苗，成為該國首批正式接種疫苗的群體，不過，護衛隊近來證實已有多達126名成員確診，其中45人仍未康復。

    而76歲的杜特蒂自3月29日公開露面後，已神隱近2週時間，期間也取消4月7日的電視談話，其健康狀況也引起外界關注。

    報導指出，杜特蒂於當地時間12日恢復每週例行電視談話，公開現身打破健康出問題的傳聞，也否認政府打算隱瞞他的健康狀況，對於外界質疑他身體有狀況，杜特蒂則霸氣回應，「誰說我生病無法擔任總統，根本沒這回事」，還嘲諷批評他的人「如果你想讓我早點死，就必須加倍祈禱」。

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