菲律賓男違反防疫宵禁規定 被罰深蹲300下後死亡

菲律賓男子違反武漢肺炎防疫宵禁規定外出，遭警察攔下後處罰300下深蹲，但他身體根本承受不了，隔天便陷入昏迷並死亡。圖為菲律賓警察執行防疫任務。（歐新社）

2021/04/06 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓甲米地省男子佩納雷東多（Darren Manaog Penaredondo），因為違反武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫宵禁規定外出買水，遭警察攔下後處罰300下深蹲，但佩納雷東多身體根本承受不了，回到家後便陷入昏迷並死亡。

據《BBC》報導，死者親戚盧塞納（Adrian Lucena）在臉書透露，當時佩納雷東多和其他違反宵禁的人被處罰一起做100次深蹲，如果他們無法同時完成就要再做一次，最後他們總共做了300下。

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死者兄弟指出，佩納雷東多於清晨6時許滿臉痛苦地回到家，其同居伴侶也表示，佩納雷東多當天連走路都很困難，簡直是在用爬的，但由於他當時說只是身體痛，因此伴侶對此沒有太在意，孰料他之後就昏迷停止呼吸，雖然鄰居趕來幫忙救人卻也回天乏術。

當地市長費雷爾（Ony Ferrer）對此強調，他已下令警察局長進行徹底調查，因為這根本就是酷刑；警察局長索洛羅（Marlo Solero）則說，違反宵禁者不會有這些處罰，只是要接受警方的宣導而已，對於命令民眾進行體罰者絕對不會姑息。

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