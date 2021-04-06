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    中媒曝武漢「感染真相」 清明節菊花搶光、數十萬人擠爆墓園！

    圖為中國湖北武漢的扁擔山墓園。（法新社資料照）

    圖為中國湖北武漢的扁擔山墓園。（法新社資料照）

    2021/04/06 07:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球一年多，世界衛生組織（WHO）上月底公布逾百頁的起源調查報告，但各國等對於中國疫情真相仍然高度懷疑。近日有中國媒體報導，指清明節前夕，武漢的墓園擠滿32萬人潮，菊花甚至賣到斷貨，不禁讓人引發聯想。

    包括《自由亞洲電台》《大紀元》等多家外媒引述報導，中媒《瀟湘晨報》指在清明節前夕，武漢32萬人擠滿陵園，武漢民眾為了買菊花，一大早就出來排隊，即使價格昂貴，就算求人也要買，全城的花都賣光了，不過此文隨後遭到刪除，中國女作家顏小乙引述相關報導遭到舉報，其公共號文章被禁止分享。

    中媒《網易》一篇題為「武漢大暴雨，32萬人擠滿陵園：人群散去，他們哭了」的文章近日也在中網瘋傳，內容稱，疫情後，武漢第一個可以自由出行的清明節，街上黑壓壓擠滿了人，車流如龍...，不過目前文章也已被刪除顯示「404」。

    此外，也有網民在微博發文說，清明節第一次見到堵車堵成這樣，6點出門開始堵，回程一樣堵到大家下車散步了...大概跟今年大年三十晚上武漢買不到菊花一樣。中國湖北各地都有在大年初一「燒清香」的習俗，今年除夕，武漢的菊花供不應求，甚至無花可買，當時引發不少人感嘆，去年武漢疫情到底死了多少人？

    而中國官方宣稱，至去年4月16日為止，武漢累計50333人確診，染疫死亡則是3869人，根據中共民政廳資料，去年第一季，湖北省有逾15萬老年人突然從津貼名冊上消失，但官方拒絕解釋，也禁止媒體和民間統計殯葬資料。

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