武漢肺炎》醫院撐不住了！菲律賓12日起放寬防疫限制

菲律賓今日宣布，將放寬馬尼拉與其他四省的嚴格限制。（路透）

2021/04/11 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情沒有緩解，且醫院仍不堪負荷，先前對首都馬尼拉及周圍4個省份實施嚴格的防疫限制。儘管如此，今（11）日菲總統府發言人羅奎（Harry Roque）仍宣布，將從明（12）日起至4月30日放寬限制。

綜合外媒報導，菲律賓首都馬尼拉及附近4省3月29日起實施嚴格防疫措施，包括限制非必要的活動、聚會用餐及實施更長的宵禁。該國仍和嚴峻疫情抗戰，醫療資源短缺加上疫苗運送延誤使得防疫更加困難。

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根據菲國衛生部紀錄，該國確診總病例已超過86萬例，總死亡人數為1495人。最近幾周新增的病例多發生於人口集中的首都，甚至羅奎及國防部長等官員也確診。

今日，羅奎宣布，將放寬馬尼拉與其他四個省的嚴格限制，明日起至4月30日將改以實行「修正後的社區隔離規定」，民眾可出門用餐及採買必需品，大型購物中心及餐廳也能重新開張營業，不過更具體的細節將於明日公開。

外媒指出，若菲律賓重新實施嚴格的防疫規範，該國的經濟狀況可能需要更長的時間才能復甦。

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