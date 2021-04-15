為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美兩棲攻擊艦「好人理查號」大火受損 服役22年今退役

    「好人理查號」在去年7月時發生疑因維修不慎，發生爆炸，船體被大火吞噬，燃燒近5天才撲滅，船體有60％被毀。（路透）

    「好人理查號」在去年7月時發生疑因維修不慎，發生爆炸，船體被大火吞噬，燃燒近5天才撲滅，船體有60％被毀。（路透）

    2021/04/15 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）去年7月12日時發生爆炸意外，船體大火燃燒近5天，由於修復需耗費鉅資，美國海軍決定將其退役報廢，當地時間14日進行退役儀式，結束其22年的服役生涯。

    綜合外媒報導，「好人理查號」在去年7月時發生疑因維修不慎發生爆炸，船體被大火吞噬，燃燒近5天才撲滅，船體有60％被毀，災後美國海軍推估，若將「好人理查號」恢復原狀，將花費約25億美軍（約新台幣704.5億元），耗時5至7年，遂在去年11月決定將其退役報廢。

    「好人理查號」退役儀式在當地時間14日舉行，曾在該艦上服役的水兵們在海軍基地透過電視直播的方式觀看了退役儀式。

    好人理查號1995年動工，在1998年5月，服役時造價為7億5000萬美元，相當於2020年的12億美元左右；服役後曾參與伊拉克戰爭，也在2004年南亞大海嘯後展開物資支援工作，也曾參與世越號救援；去年7月12日，靠泊在美國加州聖地牙哥海軍基地的好人理查號爆炸起火，至少59名人員受傷，艦體大損被迫提早退役。

    美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」在當地時間14日進行退役儀式，結束其22年的服役生涯。（美聯社）

    美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」在當地時間14日進行退役儀式，結束其22年的服役生涯。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》美軍：8艘軍艦處理方式確定 好人理查號4月拆除
    2021/02/19 10:18

    軍情動態》美軍：8艘軍艦處理方式確定 好人理查號4月拆除
    「好人理查號」60％船體被毀修復太花錢 美海軍決定退役報廢
    2020/12/01 10:07

    「好人理查號」60％船體被毀修復太花錢 美海軍決定退役報廢

    臺北文創天空創意節百萬徵件開跑！
    美艦「好人理查號」上月爆炸起火 美軍：疑遭士兵縱火
    2020/08/27 10:46

    美艦「好人理查號」上月爆炸起火 美軍：疑遭士兵縱火

    數學濾鏡TMT 吸引教授眼球！
    國際今日熱門
    環保妙招！ 瑞典機器分類瓶罐還送現金兌換券 美鄉民︰我們也需要
    2021/04/14 16:52

    環保妙招！ 瑞典機器分類瓶罐還送現金兌換券 美鄉民︰我們也需要 影片

    憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家
    2021/04/14 17:36

    憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家

    小行星掠過地球！ 佛州數百人目睹太空「火球」炸裂
    2021/04/14 17:27

    小行星掠過地球！ 佛州數百人目睹太空「火球」炸裂

    性愛成癮！ 印尼少女前後榨乾25男 男友麻吉也投降
    2021/04/14 17:38

    性愛成癮！ 印尼少女前後榨乾25男 男友麻吉也投降

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播