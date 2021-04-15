軍情動態》美兩棲攻擊艦「好人理查號」大火受損 服役22年今退役

「好人理查號」在去年7月時發生疑因維修不慎，發生爆炸，船體被大火吞噬，燃燒近5天才撲滅，船體有60％被毀。（路透）

2021/04/15 15:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）去年7月12日時發生爆炸意外，船體大火燃燒近5天，由於修復需耗費鉅資，美國海軍決定將其退役報廢，當地時間14日進行退役儀式，結束其22年的服役生涯。

綜合外媒報導，「好人理查號」在去年7月時發生疑因維修不慎發生爆炸，船體被大火吞噬，燃燒近5天才撲滅，船體有60％被毀，災後美國海軍推估，若將「好人理查號」恢復原狀，將花費約25億美軍（約新台幣704.5億元），耗時5至7年，遂在去年11月決定將其退役報廢。

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「好人理查號」退役儀式在當地時間14日舉行，曾在該艦上服役的水兵們在海軍基地透過電視直播的方式觀看了退役儀式。

好人理查號1995年動工，在1998年5月，服役時造價為7億5000萬美元，相當於2020年的12億美元左右；服役後曾參與伊拉克戰爭，也在2004年南亞大海嘯後展開物資支援工作，也曾參與世越號救援；去年7月12日，靠泊在美國加州聖地牙哥海軍基地的好人理查號爆炸起火，至少59名人員受傷，艦體大損被迫提早退役。

美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」在當地時間14日進行退役儀式，結束其22年的服役生涯。（美聯社）

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