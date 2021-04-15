美日高峰會將至 專家分析台灣問題看點

日本首相菅義偉。（彭博）

2021/04/15 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相菅義偉將於本月16日在華府舉行高峰會，學者認為，雙邊會談中，中國問題將會占據核心地位，台灣也將是討論重點。

《BBC中文網》報導，根據日本政府透露的消息，高峰會將會涉及新疆、香港的人權議題，以及東海與台灣問題，香港嶺南大學政治學教授張泊匯就直言，無論是雙邊關係或國際關係，中國議題將會是討論核心。報導指出，在菅義偉行前，日中外長的通話把雙邊問題擺上檯面，在通話中，日外長茂木敏充罕見對新疆、香港問題表達關切，中國外長王毅也不甘示弱，要日本別把手伸得太長。

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報導指出，美國華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻分析，日本對中國的戰略憂慮與戰略差異並未消失，拜登要鞏固美日同盟，因此日本也要調整大戰略。此外日媒估計，台灣問題也將是高峰會重點，台灣海峽對於日本的能源、貿易與安全至關重要，在拜登就職後，日本對台政策出現改變，確認若台灣發生突發狀況，美日將密切合作。

報導表示，張泊匯分析，可以觀察這次高峰會，雙方是否會討論台海若發生危機，美日同盟將會有什麼具體措施，如果有討論，那就是日本政府的新路線，如果沒有，那可能反映出日本政府內有不同聲音。

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