男子參加抗議活動遭警擊中「睾丸破碎」 一怒告上法庭

29歲的蒙泰梅爾去年夏天參與抗議活動時，被一名警察手持橡膠子彈擊中睪丸，造成他身心嚴重傷害。（圖擷取自「Los Angeles Police Department」YouTube頻道）

2021/04/15 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位29歲男子去年夏天參加抗議示威活動時，被洛杉磯警察使用橡膠子彈擊中睪丸，導致睪丸破裂，造成身心嚴重傷害。該男日前向洛杉磯警察局提起聯邦訴訟，指稱警察使用武力過度，且侵害他的憲政權利。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times） 報導，從洛杉磯警察公布的影片可見，29歲的蒙泰梅爾（Ben Montemayor）去年參與抗議時，他剛被警察用力推開，當時站著、手上並無任何武器，但有一名警察手持橡膠子彈，準確地瞄準蒙泰梅爾的腹股溝。

請繼續往下閱讀...

蒙泰梅爾的律師透露，那枚橡膠子彈擊中蒙泰爾梅的2個睪丸，睪丸迅速腫脹、右邊腫得如同葡萄柚那般大，隨後前往附近醫院急診室，醫生替蒙泰梅爾做陰囊超聲波檢查，並告知他可能有失去睪丸的危險，因有部分睪丸破裂成碎片，並立刻做手術急救。

律師提及，蒙泰梅爾一直接受物理治療，但從去年槍擊事件以來飽受精神受創，現在「每當蒙泰梅爾看到警察，他都會回想起『被擊中』的場景，也不會想再參與任何抗議活動。」

報導提到，這起訴訟案件援引多項「事後調查」（after-action review），並明確指出洛杉磯警方沒有適當應對抗議活動分子，且並未完整訓練警員安全使用橡膠子彈，才會造成蒙泰梅爾受傷。

律師斯托默（Dan Stormer）則說「這很明顯就是警察執法過當，警察使用武力侵權和平抗議份子的恐怖個案」；對此，洛杉磯警察局使用武器委員會（Use of Force Review Board）近日發布報告，指出警員開槍的情況符合政策。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法