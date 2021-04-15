為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    男子參加抗議活動遭警擊中「睾丸破碎」 一怒告上法庭

    29歲的蒙泰梅爾去年夏天參與抗議活動時，被一名警察手持橡膠子彈擊中睪丸，造成他身心嚴重傷害。（圖擷取自「Los Angeles Police Department」YouTube頻道）

    29歲的蒙泰梅爾去年夏天參與抗議活動時，被一名警察手持橡膠子彈擊中睪丸，造成他身心嚴重傷害。（圖擷取自「Los Angeles Police Department」YouTube頻道）

    2021/04/15 16:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一位29歲男子去年夏天參加抗議示威活動時，被洛杉磯警察使用橡膠子彈擊中睪丸，導致睪丸破裂，造成身心嚴重傷害。該男日前向洛杉磯警察局提起聯邦訴訟，指稱警察使用武力過度，且侵害他的憲政權利。

    根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times） 報導，從洛杉磯警察公布的影片可見，29歲的蒙泰梅爾（Ben Montemayor）去年參與抗議時，他剛被警察用力推開，當時站著、手上並無任何武器，但有一名警察手持橡膠子彈，準確地瞄準蒙泰梅爾的腹股溝。

    蒙泰梅爾的律師透露，那枚橡膠子彈擊中蒙泰爾梅的2個睪丸，睪丸迅速腫脹、右邊腫得如同葡萄柚那般大，隨後前往附近醫院急診室，醫生替蒙泰梅爾做陰囊超聲波檢查，並告知他可能有失去睪丸的危險，因有部分睪丸破裂成碎片，並立刻做手術急救。

    律師提及，蒙泰梅爾一直接受物理治療，但從去年槍擊事件以來飽受精神受創，現在「每當蒙泰梅爾看到警察，他都會回想起『被擊中』的場景，也不會想再參與任何抗議活動。」

    報導提到，這起訴訟案件援引多項「事後調查」（after-action review），並明確指出洛杉磯警方沒有適當應對抗議活動分子，且並未完整訓練警員安全使用橡膠子彈，才會造成蒙泰梅爾受傷。

    律師斯托默（Dan Stormer）則說「這很明顯就是警察執法過當，警察使用武力侵權和平抗議份子的恐怖個案」；對此，洛杉磯警察局使用武器委員會（Use of Force Review Board）近日發布報告，指出警員開槍的情況符合政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    醫療資源吃緊！ 洛杉磯急診醫護：急救未果就不再送醫
    2021/01/05 17:27

    醫療資源吃緊！ 洛杉磯急診醫護：急救未果就不再送醫
    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議
    2020/09/27 00:20

    防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議

    臺北文創天空創意節百萬徵件開跑！
    洛杉磯2員警遭槍擊 川普痛罵兇嫌：畜牲須遭痛宰
    2020/09/13 17:45

    洛杉磯2員警遭槍擊 川普痛罵兇嫌：畜牲須遭痛宰
    誇張！美洛杉磯郡測到史上最高溫49.4度
    2020/09/07 13:01

    誇張！美洛杉磯郡測到史上最高溫49.4度

    數學濾鏡TMT 吸引教授眼球！
    國際今日熱門
    憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家
    2021/04/14 17:36

    憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家

    性愛成癮！ 印尼少女前後榨乾25男 男友麻吉也投降
    2021/04/14 17:38

    性愛成癮！ 印尼少女前後榨乾25男 男友麻吉也投降

    武漢肺炎》大阪新增1130例確診再創新高 重症病床不夠用
    2021/04/14 18:34

    武漢肺炎》大阪新增1130例確診再創新高 重症病床不夠用

    正妹網紅遭爆約砲多人 與男友同居還劈腿富二代訂婚
    2021/04/14 20:37

    正妹網紅遭爆約砲多人 與男友同居還劈腿富二代訂婚

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播