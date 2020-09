2020/09/13 17:45

〔中央社〕加州洛杉磯郡警長辦公室在推特上表示,2名警員12日晚間在康普敦市(Compton)遭到槍擊,兇嫌仍在逃。美國總統川普憤而在推特寫下:「畜牲必須遭到痛宰。」

警方推特說:「一名男性警員與一名女性警員遭到埋伏突襲,當時兩人坐在巡邏車上。」、「2人身上有多處槍傷,且情況危急」,目前仍在治療中。根據一則推特影片,一名男子接近巡邏車,然後朝車內開槍並跑走。

請繼續往下閱讀...

川普轉發這則推特影片並寫下:「畜牲必須遭到痛宰。」

警方並未鎖定犯嫌,洛杉磯郡警局警隊隊長韋格納(Kent Wegener)在記者會上表示:「目前根據一名被害人非常籠統的描述,僅得知兇嫌是一名深膚色男性。」

Animals that must be hit hard! https://t.co/zrOd9ZUl8o