防肉搜？ 水牛城市長提議警方徽章免秀姓名惹議

泰勒及佛洛伊德之死，均傳與警察的「執法過當」有關。圖為因佛洛伊德之死而上街抗議的民眾。（法新社檔案照）

2020/09/27 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國警察今年發生2起疑似執法過當的事件，引發大規模的民眾抗爭行動，更有警方表示，近幾個月都受到民眾不斷的騷擾。有鑑於此，紐約州水牛城市長布朗（Byron Brown）率先表示，當地警察自上週起，不再需要在配戴的徽章上秀出名字。對此，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）認為，為了建立民眾對警方的信任感，這樣的政策是「不適當的」。

綜合外媒報導，美國今年發生泰勒（Breonna Taylor）及佛洛伊德（George Floyd）之死2起事件，均傳與警察的「執法過當」有關，事後更造成大規摸的示威效應，而水牛城警察更在一場抗議佛洛伊德之死的示威暴動中，推倒一名75歲的年邁老翁，種種的不滿引發民眾對警察發動肉搜，更揚言要對警察不利，嚴重影響警察的人身安全。

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紐約州水牛城市長布朗24日對外宣布，為了保護警察的人身安全，自上週起該地區的警察不再需要於配戴的徽章上，顯示出警察的個人名字，將以秀出識別碼的方式代替姓名。

不過，這樣的政策卻有人提出不同的看法，部分民眾反應，在抗議示威遊行中，曾經遇過身分不明的執法人員，民眾無從判斷到底哪位才是「警察」。

紐約市市長白思豪也於6月時指出，早在多年前便已展現決心，決定要建構出一套完整的警察徽章編號與姓名，建立民眾對警方的信任感。他也強調，不秀出徽章上的姓名或編號，絕對不適當。究竟公共利益與警方隱私的課題該如何取得平衡，還有待取得共識。

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