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    習近平處於前所未有的不安？外媒揭露中共公報「4線索」

    《華盛頓郵報》刊登作家洪源遠（Yuen Yuen Ang）透露習近平前所未有的不安感。（路透）

    《華盛頓郵報》刊登作家洪源遠（Yuen Yuen Ang）透露習近平前所未有的不安感。（路透）

    2021/04/15 00:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中共近年外交態度越來越強硬，中國領導人習近平更信誓旦旦表示，「時勢站在我們這邊」。對此，《華盛頓郵報》刊登作家洪源遠（Yuen Yuen Ang）投書，表示這些信心滿滿的措詞後，透露習近平前所未有的不安感。

    《華盛頓郵報》13日刊登《中國如何跳出貧困陷阱》一書作者洪源遠（Yuen Yuen Ang）的投書，其中比較了中共2015年發布的「十三五」（十三個五年規畫綱要）和2020年「十四五」的差別，認為從其中言詞為妙的變化，可窺見中共意識形態的變化。

    洪源遠指出，不同於西方直來直往，中共政治是黑箱作業，必須解讀加密訊號後才能察覺細微之處。洪在文中比較了2015年第五次全體會議公報以及2020年公報中的「十三五」、「十四五」計畫差別，分析出4點重要線索。

    洪源遠指出，首先、「十三五」將經濟衰退視為最大威脅，但「十四五」完全沒有提到，且由疫情、國際複雜情勢取代成為最大威脅，洪源遠認為，這代表中共將美中競爭視為其所面臨的最大挑戰。

    其次、「十四五」提到「百年未有之大變局」、「國際力量對比深刻調整」等新術語，反映中共領導層比5年前更有信心，認為透過疫情控制和疫情外交，中國在全球地位中上升。

    第三，「十四五」特別利用了一整段的篇幅寫出「發展不平衡、不充分問題仍然突出」、「創新能力不適應高質量發展要求」、「農業基礎不穩固」、「城鄉發展收入分配差距大」等中國弱點，是在2015年公報中所沒看到的。而習近平也在自己署名的說明寫下，「我國仍然是世界上最大的發展中國家，發展仍然是我們黨執政興國的第一要務」，顯然與其過去一貫虛張聲勢的手法不符，也不像那個喜歡把「偉大復興」掛在嘴邊的習近平。

    最後，中共在「十四五」計劃不斷地強調「安全」一詞，通篇提到了40次，比提到16次的「質量發展」、15次的「創新」、17次的「改革」還更多。而在2015年公報中，「安全」僅被提到13次，習近平在自己署名的說明中也重申，「我們越來越深刻地認識到，安全是發展的前提，發展是安全的保障。」洪源遠指，這代表習近平個人的深層不安，優先於黨的其他重要事項。

    洪源遠說，習近平政權的確相當自負，並要說服中國人民在中共領導下感到自信，但是如果仔細推敲習近平所說的話，會發現他們的態度非常謹慎，因為他知道，中國與世界第一強國的距離仍然遙遠。

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