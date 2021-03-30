「習近平女兒資料洩漏案」內幕又爆 警方內部證據疑流出

中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面截圖）

2021/03/30 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕「習近平女兒資料洩漏案」案情內幕不斷，除了被指為主謀的中國20歲維護員牛騰宇遭到毆打、構陷，更有消息指警方曾3度更換主謀。起初被定為主謀的「惡俗維基」上海站站長顧楊陽因背景深厚，外加金錢賄賂而逃過一劫；近日更有內部關鍵證據流出，直指廣東警方確實曾一度逮捕顧楊陽，卻因不明原因將其釋放。

中共領導人習近平及其女兒習明澤身分被洩露，24名中國青年被逮，其中20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，除了被當局刑求，他更自曝遭辦案警察燒私處、拍裸照，情節離譜。

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根據《希望之聲》報導，先前有獲釋的青年向家長透露，除了牛騰宇沒有賄賂警方，案件中其餘青年的家長，都在警方施壓下出錢換自家孩子的人身安全，而施壓者便是茂南網警大隊長楊觀耀。據悉，警方三度更換主謀，起初被定為主謀的是「惡俗維基」上海站站長顧楊陽，後來釋放，經郭家龍、陳樂安2人，最後牛騰宇才被定為最終主謀。

近日有知情人士向《希望之聲》揭露警方內部紀錄，顯示顧楊陽起初確實被列為「刑拘在逃」人員，隨後被押至茂名市，但最後卻被釋放。

這名知情人士直指顧楊陽被釋放後還再次返至茂名市，和辦案人員私下進行交易；他更透露，茂南網警大隊長楊觀耀面對案件相關年輕人的家長質問時，曾表示「顧楊陽檢舉了這些孩子」。

先前曾有消息指出，顧楊陽父親為上海官員，母親則是阿里巴巴集團高級主管。

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