日經：習近平的頭號關注—台灣、台灣、台灣！

中澤克二認為，習近平（見圖）最關切的議題是台灣。（美聯社）

2021/04/09 00:23

〔編譯魏國金／綜合報導〕《日經亞洲評論》資深編輯中澤克二8日撰文指出，日本茂木敏充5日應中方邀請，與中國外交部長王毅通話90分鐘。王毅不在乎中國正在清明假期，亟欲傳達訊息給日本，反映出中國國家主席習近平在日本首相菅義偉與美國總統拜登16日會面前的譟動不安，而王毅要給日本的訊息就是「台灣、台灣、台灣」！

中澤克二說，這通電話給予茂木絕佳機會可對新疆、香港及中國海警議題表達「嚴正關切」，而對王毅來說，即使知道茂木會揮出幾拳，這訊息還是不能不傳遞，訊息的重要性顯然已到了在所不惜的地步。

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王毅說，日本作為獨立自主國家，應客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。

該文說，這是這通電話最重要的一句話，王毅為日本畫下紅線。

中澤克二指出，習近平最大的憂慮無疑是台灣議題，對致力掌政超越2022年第二任期的習總書記而言，其政治資產可能「成也台灣，敗也台灣」，在拜登與菅義偉白宮會面後，可能發表共同文件，當中料將強調台海穩定的重要性。

他說，近期3件插曲顯示台灣對習有多麼重要。

3月底，習近平偕妻考察武夷山，輕鬆喝茶、搭船遊覽，這趟在3月22日至25日的行程時機正值美中外交首長在阿拉斯加針鋒相對之後，表達出他絲毫不受該會議影響。

然而，他的福建行其實是一場重大外交噱頭的序曲，目標是反制美國與其他西方國家組成的抗中聯盟，在習近平離開福建省6天後，這個方向變得更明確。

該文中提到，王毅在中東行後直奔福建，造訪武夷山下的景點南平市及廈門市，在南平，王毅從3月31日至4月2日分別與新加坡、馬來西亞、印尼與菲律賓等東南亞國協（ASEAN）國家外長會談，在廈門會見了南韓外長。

選擇福建進行會談深具政治意含。人民日報的一則貼文說：「別忘了，只要從福建穿越海峽就到台灣，他們向台灣展現有這麼多國家支持中國。」

該文說，在美中關係因台海問題趨於緊張之際，4月3日王毅與南韓外長鄭義溶的廈門會，地點尤其敏感，而貫穿習近平的福建行、王毅與東協、南韓外長會談的主軸就是「台灣」。

文章指出，第3個插曲始於中國軍方，在日中外長通話同一天，中共海軍新聞發言人宣布遼寧號航空母艦等6艘軍艦在「台灣周邊」海域演訓，在此2天前，這支中國艦群才通過沖繩島與宮古島之間海域，然後南下抵達台灣附近海域。

在緊張局勢中，日本打出能打的外交牌。日本與德國將於4月中旬首度舉行外交、國防2＋2部長級會議，將討論安全合作，以實現「自由開放的印度—太平洋」。

北京對歐盟近期因新疆人權制裁中國也高度警覺，習近平與德國總理梅克爾7日通話，告知歐中關係面臨多重挑戰，而正如王毅對茂木說的，習近平希望歐盟能「獨立」做出正確判斷。

自美中阿拉斯加會面後，北京馬不停蹄進行外交努力，避免國際孤立，在明年日中關係正常化50周年前夕，無疑兩國關係也將深受美中強烈對峙影響。

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