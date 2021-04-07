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    習近平與梅克爾通話 盼歐盟獨立判斷戰略自主

    中國國家主席習近平（右）今天與德國總理梅克爾（左）通話時說，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，實現戰略自主。（路透）

    中國國家主席習近平（右）今天與德國總理梅克爾（左）通話時說，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，實現戰略自主。（路透）

    2021/04/07 21:06

    〔中央社〕中國國家主席習近平今天與德國總理梅克爾通話時說，中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，實現戰略自主；也希望雙方以建交50週年和北京冬奧會為契機，推進交流。

    據中國官媒新華社晚間發布的通稿，習近平7日應約與梅克爾（Angela Merkel）通話時作上述表示，

    他說，去年雙方多次溝通，為中德、中歐關係發展發揮了重要引領作用。「希望德方、歐方同中方一道作出積極努力，維護和推動中德、中歐合作健康穩定發展，為這個多變的世界增添更多確定性和穩定性」。

    習近平強調，當前，中歐關係面臨新的發展契機，也面臨著各種挑戰。「關鍵是要從戰略高度牢牢把握中歐關係發展大方向和主基調，相互尊重，排除干擾。中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主。」

    國際社會呼籲抵制明年北京冬奧聲浪日益高漲，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日透露，發動聯合抵制是美國與盟友希望討論的事，採取協調一致作為符合美國與盟國共同利益。

    習近平今天則在通話中提到，中德「應以明年建交50週年和北京冬奧會為契機，推進科技、教育、文化、體育等領域交流。」

    他並稱，中方反對將疫苗政治化或搞「疫苗民族主義」，願與德方在內的國際社會一同促進疫苗公平合理分配，支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，為人類共同早日戰勝疫情作出貢獻。

    新華社引述梅克爾（Angela Merkel）表示，歐方在對外關係方面堅持自主。當今世界面臨很多問題和挑戰，更加需要德中、歐中合作應對。歐中加強對話合作，不僅符合雙方利益，也對世界有利，德方願為此發揮積極作用。

    通稿聲稱，梅克爾還提到，德方重視中國「十四五規劃」（2021到2025年，第14個五年規劃），「期待這將為德中、歐中合作帶來新的重要機遇」。

    梅克爾又說，德方願與中方一同籌備好新一輪德中政府磋商，盡快恢復人員往來，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性等領域交流合作，希望就疫苗公平分配、相互認證等問題同中方保持溝通。

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