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    謝長廷盼日美峰會聯合聲明列入「維持台灣的和平」

    駐日代表謝長廷。（資料照）

    駐日代表謝長廷。（資料照）

    2021/04/05 21:04

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕駐日代表謝長廷今天接受日媒專訪時表示，一旦台灣發生不測事態，對日本而言「絕非他人之事」，希望本月16日在美國舉行的日美峰會能將「維持台灣的和平」列入日美峰會的聯合聲明中。

    日本時事通信專訪謝長廷，報導中介紹謝長廷為相當於「台灣駐日大使館」的台北駐日經濟文化代表處代表。謝長廷表示，台灣對於日美外長防長安全保障委員會（2加2會議）中，強調台灣海峽安全的重要性表示歡迎。

    由於日美峰會很可能將「台灣有事」列入會談議題，謝長廷表示，希望會後聯合聲明中能列入「阻止中國以武力單方面改變現狀及入侵台灣，以維護地區的和平與穩定」，如果能列入，台灣人一定會更為安心。

    對於台灣發生不測事態時日美的應對，謝長廷認為，一旦台灣遭到侵略，美國卻袖手旁觀，將會失去世界領導者的地位，日本基於日美同盟將會提供必要的支援，但美日台未有聯合訓練或演習的經驗，謝長廷認為這是很大的問題。美國有「台灣關係法」規定美台安全保障關係，謝長廷呼籲日本也應制定相同的法律措施。

    謝長廷表示，現在的中國是武力的信仰者，在經歷香港問題之後，台灣人對中國的戒心提高，不管是一國兩制或和平統一，中國所說的話非常不可靠，台灣堅決保護民主，未來也將繼續尋求日本的支持。

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