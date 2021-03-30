習近平福建親民秀穿幫！「喊冤女」攔車告狀被拖離

中共總書記習近平在福建省考察調研，大演親民秀，卻被疑似攔路申冤的民眾破功。（美聯社）

2021/03/30 06:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共總書記習近平偕夫人彭麗媛及多名官員，22日至23日在福建省「考察調研」，大演親民秀，卻被疑似攔路申冤的民眾破功。相關影片被上傳到海外網路後引發熱議，網友感嘆：「以前編劇們想寫貪官汙吏，想寫政府黑暗，只能寫個古裝劇。老百姓們啥也沒看懂，只記得了下跪。」

美國之音（VOA）中文網29日報導，近年來中共領導人出行期間，屢屢遭遇民眾喊冤叫屈告御狀的尷尬場面，評論認為這種情況凸顯社會矛盾和民間苦難加劇，也反映底層民眾尚未意識到社會不公與黑暗根源在於制度和領導人，依舊像古人寄望於「青天大老爺」般可悲可嘆。

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中國官方媒體報導，習近平22日至23日前往他曾稱為「第二故鄉」的福建省「考察調研」，第一天遊覽武夷山，第二天則「考察」三明市沙縣總醫院、夏茂鎮俞邦村、沙縣農村產權交易中心，期間還參觀當地小吃店。

中國網友發佈的影片顯示，習近平的車隊途徑三明市某個廣場時，突然有一名身穿淺紅色上衣的女子，從人群中衝出來向車隊跑去，包括制服警員在內的十幾個人隨即上前追趕該名女子。女子衝到廣場後跪倒在地，似乎是要攔路「告御狀」，但她還沒有任何機會申冤，就被追趕而來的便衣員警從地上拉起來，拖回遠離馬路的封鎖區。

影片顯示，紅衣女子下跪時，整個車隊並未停頓或減速，而是繼續前行離去，當然也未獲得任何官方媒體報導，該名女子和其他衝上前去的那些人的身份和下落更不得而知。但此突發事件在網路上迅速傳播，若干海外中文媒體和自媒體主持人紛紛加以報導和評論，譏諷精心安排的習大親民秀，由於這起看似訪民攔車下跪喊冤的意外事件而成了「穿幫戲」。

儘管官方都會部署大批「演員」營造習近平受到萬民愛戴的場面，但這不是他第一次碰到民眾攔路申冤。海外中文網站「博訊」2015年6月曾報導，習近平前往貴州遵義「視察民情」時，在一片夾道歡迎聲中，就有一名婦女大喊「習主席救命！」企圖攔車申冤，卻被按倒在地。2018年6月，習近平車隊在山東煙台街頭，也遭遇一名高喊冤枉的女子攔截。

流亡加拿大的民主活動人士劉沙沙向VOA表示，她不贊成這些訪民向當權者下跪的作法，但也無法苛責，因為這是民眾長期受到中共洗腦教化的結果。北京維權人士全世欣2018年也曾推文評論，「現在已經不是皇上的時代了—還不如有皇上的年代呢！這種青天大老爺的思維，現在，既不能讓你見到『老爺』（過去皇上時代，你敲鼓告狀老爺就得升堂問案，現在你連個鎮長都見不到！）更不能告上御狀。但是，卻保證讓你見到『拘票』！」

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