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    武漢肺炎》柬埔寨疫情惡化 金邊緊急封城

    柬埔寨首相韓森（中）宣布，自14日晚起，首都金邊市緊急「封城」。（法新社）

    柬埔寨首相韓森（中）宣布，自14日晚起，首都金邊市緊急「封城」。（法新社）

    2021/04/14 21:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕柬埔寨2月20日爆發中國人社區武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，讓該國防疫工作破功，近期疫情進一步惡化，連日新增確診病例數已逾中低風險國家之分級標準。為抗擊武肺疫情，柬埔寨首相韓森宣布，自14日晚起，首都金邊市緊急「封城」，為期兩週。

    據《柬中時報》報導，韓森14日在一段語音中透露，金邊市疫情已經惡化，為遏制疫情蔓延，政府決定金邊市緊急「封城」兩週。

    由於新一波社區疫情來勢兇猛，4月1日至14日，金邊市實施為期兩週的宵禁措施。不過由於疫情仍在加速蔓延，金邊市市長坤盛宣布，金邊市將延長宵禁期限，從4月15日至28日。

    宵禁期間，從每日晚間8時至次日凌晨5時，未獲授權的車輛及人員將被禁止出行。所有餐飲場所必須暫停堂食，只能提供外賣服務。

    坤盛強調，任何違反上述宵禁命令者，將依據相關防疫法規，面對嚴重的法律後果。

    根據柬埔寨衛生部14日發布的公告，該國當天新增報告178例確診，其中177例為「2.20社區感染事件」相關聯病例，主要集中在中金邊市，多達149例。截至4月13日上午7時，柬埔寨累計確診4696例，死亡33例，「2.20社區感染事件」累計確診病例已多達4160例。

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