表演對抗疫情 法國表演藝術業掀「玻璃劇院」風潮

法國表演藝術業近日掀起一股「玻璃劇院」風潮。（路透）

2021/04/14 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）讓各行各業不得不改變工作模式，法國表演藝術業近日掀起一股「玻璃劇院」風潮，表演藝術者站在精品店的玻璃窗後表演，吸引一小批民眾駐足觀賞。

據《路透》報導，法國劇院、藝術廳、藝廊和各式文化場所自去年10月就因疫情關閉，法國也正面臨第三波的封城，不知何時文化活動能重返昔日榮光。在此之際，法國表演藝術者伊莎貝拉康楠（Isabelle Cagnat）11日在巴黎市中心的一家時尚精品店櫥窗展開表演。

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儘管天氣寒冷，這場戲仍吸引數十人聚集在店前圍觀。伊莎貝拉搬演劇碼與記憶有關，此劇為法國作家Herve Le Tellier的大作，表演進行時，民眾需依靠一位工作人員從中傳遞伊莎貝拉和另一位表演者的對白。在長達1小時的演出落幕後，伊莎貝拉表示，「表演是對疫情的對抗，我們得以驕傲地宣稱『我們在這裡，我們能在任何地方表演』」。

除此之外，她又補充，「這表演揭示了生活中，我們需要藝術、需要思考、需要夢想也需要大哭一場。你可以看到現場觀眾情緒激動，大家都很想念劇場」；伊莎貝拉認為，即便與觀眾的互動張力因隔著玻璃而減弱，但「仍可捕捉民眾的表情，看到他們興奮的臉上滿是喜悅」。

伊莎貝拉也呼籲政府考慮重啟文化場所，並認為觀眾只要落實防疫措施即可。

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