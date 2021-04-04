武漢肺炎》南韓研究：泡菜可減緩武肺症狀

南韓「世界泡菜研究所」（WiKim）表示，與法國蒙彼利埃大學、哮喘病專家布斯蓋（Jean Bousquet）共同研究發現，多吃泡菜（Kimchi）將有可能減緩武肺症狀。示意圖。（歐新社）

2021/04/04 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴及全球，近日南韓「世界泡菜研究所」（WiKim），與法國蒙彼利埃大學、哮喘病專家布斯蓋（Jean Bousquet）共同研究發現，泡菜中含有的諸多營養成分，可以調節人體抗氧系統，對減輕武肺症狀發揮積極作用。

根據《韓聯社》 報導，研究報告指出製作泡菜的材料，包含白菜、辣椒、大蒜等，這些營養成分可以調節人體抗氧系統，對減輕武肺症狀發揮很大效果。

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研究提到，武肺死亡率較低的國家公民，多數經常性攝取泡菜等發酵蔬菜或各種調味料，其中發現泡菜中蘿蔔硫素、蒜辣素、辣椒素、姜辣素等，這些成分與發酵過程中產生的乳酸菌，能夠與人體的抗氧化系統「Nrf2」相互作用，消除因為武肺病毒於體內產生的有害活性酸素。

布斯蓋透露，泡菜的抗氧化成分含量十足，對於緩和武肺病毒症狀非常有效。南韓患者的死亡率較低、重症患者較少，應為泡菜發揮的功效。

據知，該研究刊去年12月刊登於國際學術雜誌《臨床和轉化性過敏》（Clinical and Translational Allergy），研究人員針對不同國家的武肺發病率、重症程度、死亡率存在的差異數據追蹤並分析，特別關心部分死亡率較低的國家原因，包括南韓等東亞及撒哈拉沙漠附近的非洲國家。

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