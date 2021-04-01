第3波疫情來勢洶洶！ 馬克宏宣布法國4/3起全國封鎖

法國總統馬克宏3月31日在愛麗舍宮發表全國演說。（圖擷取自愛麗舍宮）

2021/04/01 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第3波疫情來勢洶洶，法國累計有超過464萬人確診，9萬5千人死亡。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3月31日宣布，法國進入第3次全國封鎖，為期4週，校園關閉改為線上授課。

《路透》報導，法國因武漢肺炎死亡數接近10萬人，疫情嚴重地區的醫院不堪負荷，且接種疫苗的速度不如預期，馬克宏決定放棄保持國家開放和保護經濟的計畫，宣布法國再度進入封鎖。

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馬克宏3月31日在愛麗舍宮發表全國演說表示，死亡人數將很快突破10萬人，「如果我們現在不採取行動，我們將失去控制」。原本只在法國北部和南部的封鎖措施，從4月3日開始擴及至全國各地，並將持續4週。

4月3日開始，白天民眾限制不得離家超過10公里，晚間7時到上午6時實施宵禁，學校關閉3週，改為線上授課。

馬克宏表示，這是減慢病毒傳播速度的最佳解決方案，而接種疫苗的速度必須加快，如果封鎖措施和疫苗計畫有顯著效果，法國將會在5月中旬開始緩慢重新開放。

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