為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    第3波疫情來勢洶洶！ 馬克宏宣布法國4/3起全國封鎖

    法國總統馬克宏3月31日在愛麗舍宮發表全國演說。（圖擷取自愛麗舍宮）

    法國總統馬克宏3月31日在愛麗舍宮發表全國演說。（圖擷取自愛麗舍宮）

    2021/04/01 07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第3波疫情來勢洶洶，法國累計有超過464萬人確診，9萬5千人死亡。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3月31日宣布，法國進入第3次全國封鎖，為期4週，校園關閉改為線上授課。

    《路透》報導，法國因武漢肺炎死亡數接近10萬人，疫情嚴重地區的醫院不堪負荷，且接種疫苗的速度不如預期，馬克宏決定放棄保持國家開放和保護經濟的計畫，宣布法國再度進入封鎖。

    馬克宏3月31日在愛麗舍宮發表全國演說表示，死亡人數將很快突破10萬人，「如果我們現在不採取行動，我們將失去控制」。原本只在法國北部和南部的封鎖措施，從4月3日開始擴及至全國各地，並將持續4週。

    4月3日開始，白天民眾限制不得離家超過10公里，晚間7時到上午6時實施宵禁，學校關閉3週，改為線上授課。

    馬克宏表示，這是減慢病毒傳播速度的最佳解決方案，而接種疫苗的速度必須加快，如果封鎖措施和疫苗計畫有顯著效果，法國將會在5月中旬開始緩慢重新開放。

    相關影片：

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    談馬克宏示警中疫苗功效不明 王定宇點名「他們」怒批蛀蟲
    2021/02/05 12:14

    談馬克宏示警中疫苗功效不明 王定宇點名「他們」怒批蛀蟲
    中國疫苗缺乏試驗數據！ 馬克宏警告：恐爆發新變種
    2021/02/05 07:39

    中國疫苗缺乏試驗數據！ 馬克宏警告：恐爆發新變種

    「錢」進美國科技股
    馬克宏確診後首露面 官方透露具體症狀、可能染疫時間
    2020/12/18 10:19

    馬克宏確診後首露面 官方透露具體症狀、可能染疫時間
    曾和馬克宏共進午餐 葡萄牙總理篩檢陰性
    2020/12/18 09:32

    曾和馬克宏共進午餐 葡萄牙總理篩檢陰性

    月付2萬5 入住青埔水岸公園宅
    國際今日熱門
    美發布人權報告關切台灣問題：官員貪腐、刑事誹謗罪
    2021/03/31 07:50

    美發布人權報告關切台灣問題：官員貪腐、刑事誹謗罪

    指WHO報告沒路用 白宮籲北京公開透明
    2021/03/31 07:55

    指WHO報告沒路用 白宮籲北京公開透明 影片

    出招吸引女性從軍 瑞士軍隊將首度提供女用內衣
    2021/03/31 08:42

    出招吸引女性從軍 瑞士軍隊將首度提供女用內衣

    「吃電」貪官被抄家 全球限量版百輛豪車、69棟豪宅
    2021/03/31 08:28

    「吃電」貪官被抄家 全球限量版百輛豪車、69棟豪宅

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播