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    少女為買電動遊戲援交遭性剝削 工程師判刑34個月

    新加坡工程師男子對未成年少女進行性剝削，案情長達1年多才曝光。示意圖。（歐新社）

    新加坡工程師男子對未成年少女進行性剝削，案情長達1年多才曝光。示意圖。（歐新社）

    2021/04/14 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡1名未成年少女為買電動援交長達1年，當年21歲工程師男子與少女於網路認識，得知她缺錢買電動，男子便提議給少女100元新加坡元（約新台幣2128元）換取性交關係，卻演變為性剝削，事件曝光後，男子遭判刑34個月有期徒刑。

    根據新加坡媒體《今日》報導，現年24歲的章善中（Nick Chong Seng Cheong，譯音）是1名工程師且同時為小組的專案主管，2017年在網路聊天軟體「ChatIW」認識少女，過程中得知少女喜好打電動，而在2019年，少女提到自己沒錢買電動遊戲及其他物品，章善中提議2人發生性行為，便會支付少女100新元，日後雙方逐漸發展為性交易關係長達1年多。

    少女歷經初次援交後，男子便開始對少女性剝削，每次的支付金額只有30到50新加坡元（約新台幣635至1058元），有時甚至僅付少女20新加坡元（約新台幣423元），當少女詢問價錢過低時，男子則表示需拿更多費用去支付更高級的酒店，因為高檔飯店都較注重個人隱私。

    事件曝光後，男子對14歲以下未成年人性侵並擁有性愛影片的指控認罪，遭法院判刑34個月。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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