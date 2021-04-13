稱核廢水「喝了也沒事」 日副相麻生太郎挨轟：你先喝！

日副相麻生太郎今天失言指稱「福島核廢水喝了也不會怎樣」，引起大批日本網友不滿。（路透資料照）

2021/04/13 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今天（13日）拍板確定福島核一廠的儲存核廢水稀釋後排入海洋，引發熱議。日本副首相兼財務大臣麻生太郎事後竟脫口而出說，核廢水裡的放射性同位素「氚」的濃度比中國和南韓核設施排放的廢水還低，「喝了也不會有事」。言論一出隨即炸鍋，日本網友紛紛抨擊要麻生太郎「先喝」！

綜合日媒報導，日本政府今天上午召開內閣會議，正式確定福島核廢水稀釋排放入海的方針，放流計畫最快2022年開始，預計將耗時30年。而麻生太郎在閣員會議結束後，於國會內接受記者訪問時說，福島核一廠的核廢水問題一直懸而未決，核廢水的儲罐最快明年夏天就達到容量極限，希望各方能夠理解。

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另外，麻生太郎也聲稱，日本向海洋排放核廢水的做法不同於中韓兩國，還說「從科學角度出發」，早就應該施行將核廢水排入海的舉措。針對福島核廢水中「氚」的濃度，麻生太郎宣稱，「低於中國和南韓核設施像海中排放廢水的濃度」，「那些水喝了也不會有什麼事」。

麻生太郎的發言引發大批日本網友不滿。「#汚染水」、「#麻生太郎」等關鍵字成了推特熱門標籤，不少人要麻生太郎「以身作則」，當面喝核廢水給大家看。

不少日本網友在推特推文抨擊麻生太郎。（圖擷取自推特）

不少日本網友在推特推文抨擊麻生太郎。（圖擷取自推特）

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