福島核廢水確定排入海 德國研究：57天內恐汙染大半太平洋！

日本政府今天拍板決定將福島核廢水排入海洋，引發各界熱議。（資料照，綠色和平提供）

2021/04/13 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今天（13日）拍板決定將福島核廢水排入海洋，引發各界熱議，對此美國表示支持，中國則批日本「極其不負責任」。近日有多家外媒引述德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心（GEOMAR）過去的研究，指福島核電廠的儲存核廢水排入海洋，當中殘留的放射性物質恐怕只要57天就能汙染太平洋，對漁業甚至是人體都會造成不良影響。

綜合外媒報導，日本2011年3月11日的大地震引發福島核災，後續善後過程中產生的核廢水儲存至今已逾10年。今天日本政府上午召開內閣會議，正式敲定福島核一廠核廢水稀釋排放入海的方針。美國國務院隨後也表示支持日本這項決定，指日本採取符合國際公認的核安全標準排放核廢水。

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中國外交部對此則表達嚴重關切，同時批評日本單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核廢水，這種做法極其不負責任。中方呼籲日本重新審視福島核電站核廢水處置問題，並與利害相關國家和國際原子能機構（IAEA）充分協商。

對於日本決定將核廢水排入海，不少聲音跳出來表示反對，日本大批網友怒批政府「無視民意」；福島漁民也氣炸，表示在福島核災後，10年來一直致力於恢復當地漁業形象，卻因日本政府的決定再次受到打擊，「10年來的努力全白費了！」

近日也有多家媒體引述GEOMAR在2012年7月9日，也就是福島核災發生16個月後釋出的研究報告。該機構使用電腦模擬日本排放核廢水的狀況，直言日本的沿岸水域，尤其是福島附近將首當其衝，接著汙水中含有的放射性物質恐將在57天內擴散至太平洋大部分區域，7個月內將隨洋流飄向南韓濟州島海域，340天內覆蓋整個東海（日本海），3年後遠在太平洋另一端的美國、加拿大等國也會受到影響，10年後全球海域都有機會被汙染。

雖然現在已經找不到這份研究的完整報告，但推特上已有不少人或機構紛紛轉推GEOMAR的研究內容及核廢水排後擴散路徑的假想示意畫面，引起討論。

近日多家媒體引述GEOMAR過去的研究，指福島核廢水排入海後，恐怕會在57天內汙染太平洋大部分區域。（圖翻攝自推特）

日本不少民眾表示反對政府排放福島核廢水入海。（法新社）

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