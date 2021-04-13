比美軍多！中媒爆山東艦每日7頓飯 自家網友罵：飯桶軍

中國解放軍近日被媒體爆料，航艦山東號上的炊事班每天要準備7頓飯供應艦上人員，還用美軍航艦每日供5餐作為對比，讓自家網友嘲諷「山東艦又贏了」、「飯桶軍」。（法新社檔案照）

2021/04/13 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近日被媒體爆料，航艦山東號上的炊事班每天要準備7頓飯供應艦上人員，還用美軍航艦每日供5餐作為對比，讓自家網友嘲諷「山東艦又贏了」、「飯桶軍」。

中國媒體《虹軍事》報導，「4月6日，（中國）央視首次曝光了山東艦的近距離畫面，記者也是首次被允許進入航艦內部進行拍攝，據艦上官兵介紹，在山東艦上，炊事班每天會準備7頓飯，除了早中晚3噸正餐以外，還有2次間餐和2次夜餐」，聲稱「每一頓都營養豐富、種類齊全」。

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《虹軍事》指稱：「而對於美軍航艦來說，他們的後廚1天只準備5餐，即早餐、早午餐、午餐、晚餐和消夜，不論是5頓飯還是7頓飯，都大大超出了常人所需的3頓飯。」但也聲稱並非艦上解放軍1天吃7頓飯，而是各官兵勤務時間不盡相同，為了確保每個人都能進食，才會每天準備7頓飯。

不過，也有許多中國網友透過微信、微博表達不解，「比美軍多2頓飯，有什麼好驕傲的？」、「吃得比一般老百姓更好」，還有大量網友們留言批評「是遊艇還是戰艦？」、「每天7頓飯！比美國航艦還多2頓呢！」、「吃這麼多垃圾怎麼處理」，也有網友認為相關菜色「好素啊！」

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