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    日本兵庫推扇子聚餐防疫 發32萬支扇子遭批浪費

    兵庫縣為了防疫而推行「扇子聚餐」，要民眾聚餐時用扇子遮住嘴巴交談，並製作32萬支扇子發給餐廳，遭批浪費稅金。圖為日本居酒屋。（路透檔案照）

    兵庫縣為了防疫而推行「扇子聚餐」，要民眾聚餐時用扇子遮住嘴巴交談，並製作32萬支扇子發給餐廳，遭批浪費稅金。圖為日本居酒屋。（路透檔案照）

    2021/04/13 17:36

    〔中央社〕日本兵庫縣因疫情嚴峻，5日起實施「防止蔓延等重點措施」。兵庫縣為了防疫而推行「扇子聚餐」，要民眾聚餐時用扇子遮住嘴巴交談，並製作32萬支扇子發給餐廳，遭批浪費稅金。

    繼大阪府為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而推出「口罩聚餐」政策，兵庫縣也跟著推出「扇子聚餐」。

    新聞雜誌網站AERA dot.報導，兵庫縣知事井戶敏三9日召開記者會表示，對實施「防止蔓延等重點措施」的神戶、尼崎、西宮、蘆屋等4座城市的大約1萬6000 家餐廳發放扇子，每家約發20支。

    井戶呼籲民眾聚餐時採用「扇子聚餐」，談話時用扇子或手帕等物遮住嘴巴，以避免飛沫傳染。

    媒體詢問「扇子聚餐」的科學根據為何，井戶則回應，如果用透明面罩可以防止飛沫，「用扇子也應該OK 」。

    報導指出，兵庫縣這項作法引發外界批評，民眾紛紛在社群平台網站上留言說「沒有人可以阻止嗎」、「浪費稅金」、「是沒有在思考吧」；當天「扇子聚餐」一詞登上推特（Twitter）熱門關鍵字排行榜。

    縣政府官員表示，製作32萬支扇子的費用約700萬日圓；對於「扇子聚餐」的防疫科學根據，則坦承沒有用電腦進行過模擬，但認為總比什麼都沒有好，應可以降低一些傳染風險。

    一名參與兵庫縣防疫對策本部會議的專家說，兵庫縣政府事前完全沒有諮詢與會專家關於「扇子聚餐」的功效，9日召開對策本部會議前就已經做好扇子，開會時便把扇子放在與會者桌上，發放32萬支扇子在會前就已經決定要做，會中只是進行說明而已。

    這名專家還說，只要是認真思考防疫的專家都不會贊成「扇子聚餐」。這麼小的扇子無法防止飛沫飛散，且接下來天氣會越來越熱，民眾手上有扇子自然會想拿來搧風，反而會造成飛沫擴散的反效果。

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