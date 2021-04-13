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    傳阻華府知名論壇HFX頒獎蔡總統 加拿大防長否認干涉

    外傳加國阻撓蔡英文總統獲獎，加拿大國防部長薩簡出面，否認要撤銷對「哈利法克斯國際安全論壇」的贊助。（路透）

    外傳加國阻撓蔡英文總統獲獎，加拿大國防部長薩簡出面，否認要撤銷對「哈利法克斯國際安全論壇」的贊助。（路透）

    2021/04/13 14:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》爆料，華府「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum，HFX）本擬將年度「約翰．麥肯公共服務領導獎」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）頒給台灣蔡英文總統，加拿大政府憂激怒中國，揚言不再贊助，引發加國朝野砲轟，對此，加拿大國防部長薩簡（Sajjan）否認撤銷贊助。

    《加拿大廣播公司》（CBC）報導，加拿大國防部長薩簡表示，否認要撤銷對「哈利法克斯國際安全論壇」的贊助，他在當地時間12日晚間對加中關係委員會表示，《Politico》的報導絕對不是事實，薩簡也否認干涉該組織獲獎人選，「哈利法克斯國際安全論壇」是一個獨立組織，他們將根據自己的標準頒發獎項。

    薩簡否認用撤銷贊助來威脅該組織，他表示去年就已經批准了這次活動的2筆資金，對於明年的贊助預算他指出會「研究看看」，強調每年收到預算呈報時，他都會表達研究一下的立場。

    保守黨眾議員威廉森（John Williamson）質詢薩簡，是否支持「約翰．麥肯公共服務領導獎」頒給台灣蔡英文總統，薩簡拒絕表達立場，重申他們是一個獨立組織，將根據自己的標準頒發獎項。

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