傳加拿大施壓國際論壇 沈榮欽：杜魯道親中政府應下台

華府「哈利法克斯國際安全論壇」本擬將年度「約翰．麥肯公共服務領導獎」頒給台灣蔡英文總統，最大贊助者加國政府卻因擔心此舉恐導致加國與中國關係惡化，威脅撤銷贊助。（擷取自Politico網站）

2021/04/13 01:02

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico披露，華府「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum，HFX）本擬將年度「約翰．麥肯公共服務領導獎」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）頒給台灣蔡英文總統，最大贊助者加國政府卻因擔心此舉恐導致加國與中國關係惡化，威脅撤銷贊助。加拿大約克大學副教授沈榮欽12日指出，此事更值得關心的是加國總理杜魯道的親中家庭背景與中共的統戰，呼籲加國選民在今年秋天的大選中用選票讓杜魯道政府下台。

沈榮欽在臉書發文指出，「Politico」和「外交事務」（Foreign Affairs）、「外交政策」（Foreign Policy）等知名權威期刊，都是HFX的媒體合作夥伴，「Politico」揭露此事，應該是HFX內部不滿杜魯道政府的干預，而刻意對外放話。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽進一步指出，杜魯道政府親中並非僅止於擔心中國經濟報復，中國市場佔加國出口不過4％，與美國的4分之3相去甚遠，中國對加國的影響力被誇大。中國因為加國逮捕華為財務長孟晚舟事件，已對加國油菜籽等產品實施報復，能夠繼續報復的空間並不大。

沈榮欽認為，更值得關切的是杜魯道的親中家庭背景與中共的統戰。例如，前加國外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）曾在倫敦向中國銀行（Bank of China）借得2筆為期30年的房貸，首間公寓為68萬3000加幣（約1570萬台幣），第二間公寓為110萬加幣（約2540萬台幣）。

沈潘去年曾對此事辯稱，當時他只有英國的臨時工作許可，無法從英國的銀行取得貸款，強調「無論是抵押貸款或任何其他債務，都不曾對我擔任公職造成影響」。沈潘還說，他已向國會的加拿大利益與道德衝突專員辦公室（The Office of the Conflict of Interestand Ethics Commissioner of Canada）揭露這2筆貸款，以及其他債務和資產。

沈榮欽說，1980年代起，中共統戰部從1980年代開始，在世界各地成立各式社團，例如中國國際友好聯絡會，背後其實是人民解放軍總政治部的聯絡部，該會主要目的在與名稱無關的蒐集軍事安全與情報。

他還引述加拿大資深記者文達峰（Jonathan Manthorpe）的著作「大熊貓的利爪：中國如何滲透、影響與威嚇加拿大」（Claws of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence and Intimidation in Canada）一書的觀點，指出稱為「中國人民的朋友」，與其說是一種榮耀，毋寧說是一種職務，「順從此種控制的所得到的獎賞很豐厚，包括地位、情報與金錢。」但若拒絕執行「中國之友」的任務，「豪華晚宴的邀請卡不再寄來，撥給中國重要官員的電話會接不通，學者學術聲望所仰賴的資訊來源中斷。」

沈榮欽最後以個人身分呼籲：「請所有在加拿大的朋友在今年秋天即將舉行的大選中，集中選票支持保守黨，將親中又防疫無能的杜魯多（道）政府拉下台。」

沈榮欽臉書全文：：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法