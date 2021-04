傳加拿大施壓國際論壇 沈榮欽：杜魯道親中政府應下台

華府「哈利法克斯國際安全論壇」本擬將年度「約翰.麥肯公共服務領導獎」頒給台灣蔡英文總統,最大贊助者加國政府卻因擔心此舉恐導致加國與中國關係惡化,威脅撤銷贊助。(擷取自Politico網站)

〔國際新聞中心/綜合報導〕美國政治新聞網站Politico披露,華府「哈利法克斯國際安全論壇」(Halifax Security Forum,HFX)本擬將年度「約翰.麥肯公共服務領導獎」(John McCain Prize for Leadership in Public Service)頒給台灣蔡英文總統,最大贊助者加國政府卻因擔心此舉恐導致加國與中國關係惡化,威脅撤銷贊助。加拿大約克大學副教授沈榮欽12日指出,此事更值得關心的是加國總理杜魯道的親中家庭背景與中共的統戰,呼籲加國選民在今年秋天的大選中用選票讓杜魯道政府下台。

沈榮欽在臉書發文指出,「Politico」和「外交事務」(Foreign Affairs)、「外交政策」(Foreign Policy)等知名權威期刊,都是HFX的媒體合作夥伴,「Politico」揭露此事,應該是HFX內部不滿杜魯道政府的干預,而刻意對外放話。

沈榮欽進一步指出,杜魯道政府親中並非僅止於擔心中國經濟報復,中國市場佔加國出口不過4%,與美國的4分之3相去甚遠,中國對加國的影響力被誇大。中國因為加國逮捕華為財務長孟晚舟事件,已對加國油菜籽等產品實施報復,能夠繼續報復的空間並不大。

沈榮欽認為,更值得關切的是杜魯道的親中家庭背景與中共的統戰。例如,前加國外交部長沈潘(Francois-Philippe Champagne)曾在倫敦向中國銀行(Bank of China)借得2筆為期30年的房貸,首間公寓為68萬3000加幣(約1570萬台幣),第二間公寓為110萬加幣(約2540萬台幣)。

沈潘去年曾對此事辯稱,當時他只有英國的臨時工作許可,無法從英國的銀行取得貸款,強調「無論是抵押貸款或任何其他債務,都不曾對我擔任公職造成影響」。沈潘還說,他已向國會的加拿大利益與道德衝突專員辦公室(The Office of the Conflict of Interestand Ethics Commissioner of Canada)揭露這2筆貸款,以及其他債務和資產。

沈榮欽說,1980年代起,中共統戰部從1980年代開始,在世界各地成立各式社團,例如中國國際友好聯絡會,背後其實是人民解放軍總政治部的聯絡部,該會主要目的在與名稱無關的蒐集軍事安全與情報。

他還引述加拿大資深記者文達峰(Jonathan Manthorpe)的著作「大熊貓的利爪:中國如何滲透、影響與威嚇加拿大」(Claws of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence and Intimidation in Canada)一書的觀點,指出稱為「中國人民的朋友」,與其說是一種榮耀,毋寧說是一種職務,「順從此種控制的所得到的獎賞很豐厚,包括地位、情報與金錢。」但若拒絕執行「中國之友」的任務,「豪華晚宴的邀請卡不再寄來,撥給中國重要官員的電話會接不通,學者學術聲望所仰賴的資訊來源中斷。」

沈榮欽最後以個人身分呼籲:「請所有在加拿大的朋友在今年秋天即將舉行的大選中,集中選票支持保守黨,將親中又防疫無能的杜魯多(道)政府拉下台。」

