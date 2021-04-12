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    因追問世衛顧問「台灣會籍」遭批鬥 美女記者疑不堪壓力辭職

    香港電台美女記者唐若韞去年在訪問世衛顧問時，因多次追問「台灣會員資格」等相關問題，遭親中建制派批鬥。（圖擷取自唐若韞IG）

    香港電台美女記者唐若韞去年在訪問世衛顧問時，因多次追問「台灣會員資格」等相關問題，遭親中建制派批鬥。（圖擷取自唐若韞IG）

    2021/04/12 22:44

    〔即時新聞／綜合報導〕《香港電台》美女記者唐若韞去年訪問WHO高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）時，多次提到「是否考慮台灣會籍」等問題，遭親中建制派批鬥，指控她「煽動台獨」、「反中亂港」。今天有消息指出，唐若韞疑因不堪外界批鬥壓力辭職。

    綜合港媒報導，去年3月28日，唐若韞在英文時事節目《The Pulse》上訪談艾沃德，言談間多次追問艾沃德「是否會重新考慮台灣的會員資格」，引發在港多個「藍絲」（親中建制派）不滿，還有人將她的個人資料放到起底網站「香港解密」，痛斥她「公然煽惑台獨」、「亂港分子」。

    《立場新聞》報導指出，自那之後，香港親中派對唐若韞的批評不斷，中聯辦控制的香港左報《大公報》今年2月也直指唐若韞鼓吹台獨，還聲稱「引述讀者爆料」，指控唐若韞接受文華東方酒店免費款待，質疑她觸犯《防止賄賂條例》；中共喉舌《環球時報》也有報導相關事件，加入批鬥行列。對此，當時唐若韞解釋，指自己是以標準價格在文華東方酒店渡假，之後她去信反應該酒店的服務出問題才獲得補償（指免費款待），強調不涉及收受利益。

    另外，有親中團體本月初到港台抗議，指控唐若韞在涉及新疆報導中，抹黑當地有超過百萬人遭囚禁，怒斥她浪費公帑製造假新聞，要求港台立即解雇唐若韞。事實上，這已並非首次有親中團體到港台鬧事，去年4月，傾中的香港建制派社運組織「香港保衛運動」主席傅振中就因唐若韞訪問艾沃德一事到港台大樓外組織示威，但當天到場的只有4個人。

    面對外界批鬥，今天有消息指稱，唐若韞疑因不堪親中派「狙擊」，已於復活節（4月4日）前遞辭呈；另有消息人士表示，唐若韞將在本週內離職。對於唐若韞離職的消息在今天傳開，不少電台同事感到相當驚訝，香港電台也僅表示對同事的離任安排不多加評論。

    唐若韞疑因不堪批鬥壓力，近日辭職。（圖擷取自唐若韞IG）

    唐若韞疑因不堪批鬥壓力，近日辭職。（圖擷取自唐若韞IG）

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