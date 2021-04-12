攝影在鬧！連線遇翹臀辣妹 記者慘遭「出鏡」對待

墨西哥先驅媒體集團記者連線報導油價資訊。（圖翻攝自itscryptosensei推特）

2021/04/12 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕攝影記者在拍哪？墨西哥特拉爾潘（Tlalpan）當地的先驅媒體集團（Heraldo Media Group）記者在進行現場連線時，突然鏡頭左邊有一名短髮翹臀辣妹路過，讓鏡頭直接飄走，一直捕捉辣妹的背影，讓本應是主角的記者直接出鏡，爆笑畫面引發網友熱議。

根據《Bluradio》報導，近日有段名為「被催眠的攝影師（Hypnotized cameraman）」的記者連線影片在網路上瘋傳，只見畫面中的記者在加油站前播報油價資訊時，鏡外捕捉到一名短髮翹臀辣妹走過，讓攝影記者直接關閉工作模式，把鏡頭一直對著辣妹拍攝。

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報導指出，記者正嚴肅地播報最新狀況，一切看似正常，未料此時鏡頭開始緩緩地向右飄移，當觀眾還在納悶發生什麼狀況時，記者的臉已經被切到只剩一半，這時謎底揭曉，原來是後方的辣妹讓攝影分神，最後記者慘遭出鏡，讓網友笑翻。

對此，網友表示：「攝影幫觀眾捕捉深度新聞了」、「已備份影片」、「想神出那個辣妹的社群軟體」、「攝影一定要升遷」、「男人真是最誠實的生物」、「這真是傳奇性的廢影片」、「真正的『最新消息』」、「快請性感警察來取締」、「連線可以重來，翹臀辣妹路過可不會重來」。

未料連線途中，鏡頭左方出現一位短髮翹臀辣妹路過，攝影師直接下工，對著辣妹狂拍，讓網友笑翻。（圖翻攝自itscryptosensei推特）

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