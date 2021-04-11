美國力邀南韓加入QUAD他卻露難色？ 青瓦台急澄清

美方要求南韓加入四方對話，傳青瓦台國家安保室長徐薰面露難色。對此青瓦台澄清表示並非事實。（美聯社）

2021/04/11 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕美日韓3國本月2日在華府舉行國安高層會議，有日媒事後爆料指稱美白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）當面要求南韓青瓦台國家安保室長徐薰加入美國主導的抗中陣線「四方安全對話」（QUAD），當時徐薰面有難色。對此，青瓦台今天（11日）強烈澄清，表示日媒的相關報導並非事實。

日媒《讀賣新聞》今天引述消息人士報導美日韓國安會議細節，當中表示蘇利文當著徐薰的面，要求南韓加入美國主導的「四方安全對話」，但徐薰面露難色表示，希望美方能夠理解南韓的立場，婉拒加入。報導指南韓政府秉持不成立或加入特定的排他性組織，來牽制特定國家，因此徐薰對加入QUAD、「對中包圍網」一事態度消極。

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對此，有青瓦台匿名高層向《韓聯社》表示，《讀賣新聞》的報導非事實，無法正確反映當時美日韓三方的協商內容，該名高層強調，「日前的美韓、美日韓國安首長會議就對朝政策、區域內合作問題進行了富有建設性的討論。」

另外一名有關人士則向《韓聯社》表示，韓方其實沒有收到美方有關加入QUAD的要求，還說美方對盡早重啟與北韓磋商持消極態度。

事實上，上月18日美韓展開「2+2會談」，當時《路透》就表示，南韓對此恐怕沒有太多喜悅，因為美方欲牽制中國的目的明確，但南韓為經濟考量也不願得罪中國，在跟華府結盟，與對北京經濟依賴的狀況下，南韓很難找到平衡。

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