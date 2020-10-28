軍情動態》怕進退兩難 南韓總統特助：加入反中聯演恐損中韓關係

南韓總統統一外交安全事務特別助理文正仁27日表示，如果南韓加入美國反中聯演，恐被中國視為「敵對國家」，圖為2015年韓美聯演行動。（美聯社）

2020/10/28 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統統一外交安全事務特別助理文正仁27日表示，如果南韓加入美國反中聯演，恐被中國視為「敵對國家」，如中國未來在南韓防空識別區（KADIZ）跟南韓西部海域進行軍事挑釁，難以判斷美方是否會保護南韓。

據《韓聯社》報導，文正仁27日出席由南韓智庫東亞財團和美國大西洋理事會（Atlantic Council）共同主辦視訊研討會，會中文正仁強調，當前正處於「新冷戰」時期的前夕，南韓人不希望再經歷冷戰。

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針對近期越演越烈的美中衝突及亞太安全局勢，他認為，中國是南韓的戰略經濟夥伴，而美國是南韓第一大盟國，如美國施壓南韓加入反中軍事同盟，南韓將步入「進退維谷」的情況。倘若南韓再次部署「薩德飛彈系統」、參與南海軍演，中國勢必將南韓當作敵國看待。

如果中國對南韓發起軍事挑釁，目前南韓無法判定美國是否會保護南韓，針對美方高層近期要求南韓加入美日澳印「四方安全對話」（Quad），透過文正仁的發言可見得，南韓對此尚無共識，參與態度消極。針對軍費分攤部分，文正仁表示，美方要求的分攤額度過高，就算雙方達成共識，南韓國會也未必會批准。

文正仁強調，如敵對情況加劇，不排除中國將加強與俄羅斯及北韓的「北三方同盟體系」，如此一來，北韓對於南韓的「核威脅」、「常規威脅」勢必加劇，除此之外，屆時南韓恐與中國經濟脫鉤，南韓企業受重創，政府是否能接受這樣的後果，也是一大問題。

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