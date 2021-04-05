軍情動態》法國今加入GUAD軍演 與美日印澳暖身抗衡中國威脅

法國今天起於孟加拉灣展開聯合軍演，這次加入美、日、印、澳四方安全對話（GUAD）成員國。圖為去年8月法國海軍與希臘在地中海舉行聯合演習。（美聯社）

2021/04/05 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國今天（5日）將與「四方安全對話」（Quad）成員國在孟加拉灣展開為期3天的聯合軍演，為抗衡中國威脅作準備。

綜合外媒報導，「四方安全對話」成員國美國、日本、印度、澳洲，上月12日舉辦首次峰會，當時便強調要合作對抗中國軍事霸權。而美國、日本及印度長年舉行的例行多國軍演「馬拉巴爾」（Malabar），第一階段軍演在本月3日於孟加拉灣展開，這次澳洲也加入，Quad成員到齊。

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而法國海軍主導的「拉佩魯茲」（La Perouse）多國聯合軍演，今年除了美國、日本和澳洲海軍參加，印度也將首次加入，緊接著馬拉巴爾軍演之後繼續開展，地點同樣在孟加拉灣，軍演為期3天直至7日。

這次是印度首度參加「拉佩魯茲」軍演，印度駐法大使館上月31日強調，這5國的聯合演習，將是促進「自由且開放印度太平洋」合作的機會。

日前就有日媒指出，法國在印度洋和南太平洋有海外領土，對於牽制中國發展海上霸權與美日印澳想法一致；認為這次美日印澳法聯合軍演似乎也傳達對抗中國連線，合作國家不僅限於Quad四國，「亞洲版NATO（北約組織）」已經成形。

事實上中國早前也批評Quad四國就是「印太北約」，並將之視為「安全隱患」；中外交部發言人趙立堅更稱Quad是「對中國存在意識形態偏見的集團」。

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