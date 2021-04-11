聲援被中國制裁者 有德國大學中止孔子學院活動

德國特里爾大學日前宣布，暫停校內孔子學院所有活動及院長職務，以聲援被中國反制的歐盟機構及人員。（示意圖，歐新社）

2021/04/11 19:26

〔中央社〕歐盟宣布針對新疆人權問題制裁中國後，中國當即宣布反制。位在馬克思家鄉、屬公立的德國特里爾大學日前宣布，暫停校內孔子學院所有活動及院長職務，以聲援被中國反制的歐盟機構及人員。

法國國際廣播電台報導，特里爾大學（University of Trier）校長耶克（Michael Jackel）及孔子學院院長黎格（Marc Oliver Rieger）日前聯名發表聲明，作上述表示。

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這項聲明指出，「研究和教學自由」是一筆「巨大的財富」，且德國「基本法」第5條明確強調了這種自由，特里爾大學發布的聲明正是基於這項基本權利。

聲明表示，校方非常關切地注意到，中國政府試圖透過最近採取的行動，也就是對歐洲眾多學者及德國墨卡托中國研究中心（MERICS）的制裁，限制這種自由。而墨卡托中國研究中心在過去10年中已成為歐洲重要的智庫，特里爾大學與其有許多合作。

這項聲明提到，特里爾大學孔子學院一直透過諸如「今日中國」系列講座等活動，明確表達對學術研究自由的支持。但校方對當前的發展深表關切和擔憂，因此決定在不影響各合作夥伴利益的前提下，特里爾大學孔子學院暫停開展一切活動，同時暫停院長職務。

聲明說，到目前為止，特里爾大學一直秉持（差，去工+目）批判與認真的態度，展開與孔子學院的事務性合作。但這一決定是校方對中國制裁行動的抗議，以及對受到制裁的國內外同事的聲援。

這項聲明強調，不論現在還是未來，校方都主張自由交換意見、想法，以及開展自由開放的中國研究。校方希望孔子學院能夠繼續成為一個「開放的中國文化和語言平台」。

根據報導，包括特里爾大學在內，目前德國的大學院校中共設有22所孔子學院。（編輯：邱國強）1100411

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