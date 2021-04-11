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    美網友假冒記者「混入」白宮 4度成功提問！

    美國一名網友假冒記者身分，4度成功向白宮提問。圖為白宮發言人莎琪。（美聯社）

    美國一名網友假冒記者身分，4度成功向白宮提問。圖為白宮發言人莎琪。（美聯社）

    2021/04/11 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府近日竟傳白宮記者團遭滲入的消息！一名網友從去年底開始假冒記者身分，更成功向白宮提問。此外，這名假記者在推特上開設的帳號，還騙到一群真記者和白宮官員追蹤，引起外界熱議。

    根據美國政治新聞網《Politico》報導，網名稱蒙塔古（Kacey Montagu）的網友，去年12月就自稱是「白宮新聞」（White House News）記者，然而實際上並不存在此機構。不僅如此，蒙塔古也冒充過白宮記者協會成員、英媒《每日郵報》記者，在與其他記者或白宮官員交流時，還會變換不同自介，把其他人耍得團團轉。

    報導指出，白宮記者室本來就僅限經認證記者進入，加上當前受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，可以參與每次例行記者會的人數會更少，因此不少記者會委託同業幫忙提問。而蒙塔古便利用這樣的機會，通過向其他記者傳送電郵，拜託他們代為發問。

    報導指出，受到蒙塔古請託的媒體包括俄亥俄州主流報《誠懇家日報》（The Plain Dealer）、老牌美媒《CQ表決時間》（CQ Roll Call）及《華盛頓美男子報》（The Washington Blade）。蒙塔古也曾直接寄電郵向白宮新聞官員提問，取得白宮發言人莎琪（Jen Psaki）及國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）的個人財務報告。綜上所述，蒙塔古總共4度成功向白宮提問。

    此外，蒙塔古在推特上還開設帳號轉載有關總統拜登、副總統賀錦麗的日程相關資訊，吸引不少人追蹤，當中不乏真正的記者和白宮官員。

    消息曝光後，引起熱議。蒙塔古也高調受訪稱，自己喜歡新聞工作，但他認為現在的白宮新聞團素質差，為了確保消息透明，因此決定假扮記者，直接向白宮提問自己和朋友想知道的問題。至於蒙塔古的真實身分仍不清楚，他拒絕透露更多個人信息。

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