準備接班總統？ 白宮官網破天荒改稱「拜登-賀錦麗政府」

拜登（前）副手賀錦麗（後）日前多次代行總統職權，外界質疑民主黨已啟動總統職位向賀錦麗過渡的程序。（彭博）

2021/03/31 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）日前多次代行總統職權，加上總統拜登（Joe Biden）過去多次「口誤」稱她為「賀錦麗總統」（President Harris），引發外界猜測總統職位向賀錦麗過渡的程序已經啟動。而近日白宮官網首頁開始使用「拜登-賀錦麗政府」（Biden-Harris Administration）一詞，多家美媒聲稱此一變化「前所未有」，再引熱議。

綜合外媒報導，白宮政府官員介紹的網頁 上，近日已從傳統單純稱「政府」（The Administration）改為「拜登-賀錦麗政府」，上頭可以看見總統拜登、副總統賀錦麗、第一夫人吉爾（Jill Biden）及其他重要幕僚。另外白宮官方推特據信在本月23日開始，也使用「歡迎來到拜登-賀錦麗的白宮」（Welcome to the Biden-Harris White House）作簡介，引起各界關注。

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據悉傳統上，美國政府不會在官網介紹頁上特別加上稱謂，像前總統川普（Donald Trump）時期或歐巴馬（Barack Obama）時期，官網上也只是簡單使用「政府」一詞。因此這次變化，令多家美媒形容這是「前所未有」之舉，面對白宮此一反常舉動，有關賀錦麗計畫「接管」白宮的猜測仍在繼續 ，甚至有聲音認為「副總統賀錦麗才是美國政府的真正掌控者」。

根據時事網站「OUTspoken」 報導指出，一封來自聯邦政府機構的洩密郵件顯示，白宮藉這種文字遊戲來淡化拜登對白宮的掌控、拉抬賀錦麗的地位。郵件上明言要求聯邦機構務必要在所有正式交流或場合將本屆政府稱為「拜登-賀錦麗政府」。有網友也注意到，美國包括農業、商業、國防等共15個政府部門的新聞稿，都已經標註上「拜登-賀錦麗政府」。

其實日前就有共和黨人質疑，賀錦麗近來頻頻代行總統職權致電多國元首，憂心總統職位向賀錦麗過渡的程序很可能已經啟動。此外拜登過去多次傳「口誤」，稱賀錦麗為「賀錦麗總統」；19日拜登要上空軍一號時不慎摔倒，使得在大選時期頻攻擊拜登「老人痴呆」的川普，再指拜登智能正在衰退，稱未來民主黨可能讓拜登的副手賀錦麗取而代之繼任總統。

白宮官網開始使用「拜登-賀錦麗政府」來稱呼本屆政府，令多家美媒形容此舉是「前所未有」。（圖擷取自白宮網站）

白宮的推特帳號也使用「歡迎來到拜登-賀錦麗的白宮」作簡介。「OUTspoken」網站指至少在23日當天，白宮推特就已改變對本屆政府的稱呼。（圖擷取自白宮推特）

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