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    美中交鋒 胡錫進爽歪：美國的老虎屁股我們都能摸

    美中外交高層的阿拉斯加會談19日落幕，期間火藥味滿滿，各國分析看法不同，而中官媒《環球時報》總編胡錫進洋洋得意，吹噓「美國的老虎屁股我們都能摸」。（美聯社）

    美中外交高層的阿拉斯加會談19日落幕，期間火藥味滿滿，各國分析看法不同，而中官媒《環球時報》總編胡錫進洋洋得意，吹噓「美國的老虎屁股我們都能摸」。（美聯社）

    2021/03/20 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美中外交高層的阿拉斯加會談19日落幕，期間火藥味滿滿，分析交鋒狀況，美智庫持「美對中政策將持續強硬」看法，而中媒則沾沾自喜，認為中國代表團在會上為國家「出氣」；中官媒《環球時報》總編胡錫進洋洋得意，吹噓「美國的老虎屁股我們都能摸」，更要美國同盟「那些當走狗咬中國的勢力」自重。

    針對美中外交高層會談，華府智庫戰略暨國際研究中心亞洲經濟資深顧問古德曼分析，美國不會放鬆對中國的強硬態度，拜登團隊並不認為美國能夠改變中國的決定；白宮副新聞秘書尚皮耶19日則表示，了解誇大的外交演講通常是針對國內聽眾，這是中國希望傳達給國內聽眾的訊息，她也強調，不會讓中國的「演戲」停止美方闡述原則和期望的想法。

    胡錫進微信撰文指出，中國代表在會上為中國出了口惡氣，認為美國自以為「天王老子」，對中國「極盡打壓」，表示美國有部分敵視中國的政治人物就是欠罵；胡錫進強調，楊潔篪、王毅兩人自美中建交以來，首次當眾回擊「美方的傲慢攻擊」，就是告訴美國「中國人不吃這一套」。

    胡錫進以為，楊王2人「讓美國極端政客們惡補了關於中國是誰的認知」，「今天讓他們看看，中國外交的脊梁骨有多硬」；胡錫進無視美國前總統川普任內美中貿易戰時，中國潰不成軍頻頻示軟的情況，在文章內強硬對美國放話，要美國菁英「把他們的實力與他們的願望匹配好了再來找中國，也請看清楚中國的實力」。

    除此之外，他也一展中國戰狼外交特色，要美國「當走狗咬中國」的盟友自重，「美國的老虎屁股我們都能摸」。胡錫進表示，美中接下來的談話反而會多一些理性和務實，「雙方代表團不都經受住一見面就當眾大吵一場的衝擊了嗎？我看兩國社會對美中這樣的見面方式適應得也很快嘛」。

    文末，胡錫進又表示「除了少數地緣政治狂，誰願意這兩個核大國（美中）互相死懟」，「畢竟21世紀了，生意、旅遊、留學這麼多值得幹的事」。

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