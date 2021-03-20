嗆「演戲」沒用！ 白宮：中國誇大外交演說講給國內聽

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）19日說，了解誇大的外交演講通常是針對國內聽眾，這是中國希望傳達給國內聽眾的訊息。（彭博資料照）

2021/03/20 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國外交高層舉行為期2天的會談，首日雙方開場就出現激烈言詞交鋒，白宮表示，中國誇大的外交演說是講給國內聽的，但美方不會讓這樣的「演戲」停止進行艱難對話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中國共產黨中央政治局委員楊潔篪和外交部長王毅，雙方18日在會談開幕致詞時意外地充滿火藥味，美方怒斥中方威脅國際規則為基礎的全球秩序，並強調將密切注意台、港、疆情勢；中方則超時痛罵美方利用優勢施壓，還諷刺美國應該檢討自身種族問題。

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白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）19日在空軍一號上表示，了解誇大的外交演講通常是針對國內聽眾，這是中國希望傳達給國內聽眾的訊息，但美國代表團仍會繼續議程，利用剩餘時間私下向中國官員傳達和在公共場合一樣的訊息。

她引用蘇利文18日在美中會談開場時所說的話，「我們不尋求衝突，但歡迎激烈的競爭，同時也會為了自身原則、人民和盟邦挺身而出」。

尚皮耶強調，不會讓中國的「演戲」停止美方想在阿拉斯加所做的事情，也就是闡述美方的原則和期望，並與中國進行初期艱難的對話。

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