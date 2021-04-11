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    菲立普親王葬禮17日舉行 哈利王子將返國奔喪

    2021/04/11 04:21

    〔中央社〕英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王9日辭世，享耆壽99歲，白金漢宮今天表示，菲立普親王的葬禮將於17日舉行，哈利王子將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。

    早就規劃好的菲立普親王（Prince Philip）葬禮計畫，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，不得不重新擬定並縮小規模，但白金漢宮（Buckingham Palace）表示，仍非常符合菲立普親王生前心願。

    屆時將會這位愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）舉行皇家禮葬（ceremonial royal funeral），而非國葬，全部在溫莎城堡（Windsor Castle）內舉行，且僅限30位哀悼者參加。

    葬禮預定17日當地時間下午3時（格林威治標準時間14時）在溫莎城堡內聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行，儀式舉行前先舉國默哀一分鐘。葬禮結束後，菲立普親王將長眠於聖喬治禮拜堂地下皇家墓室。

    葬禮過程將會實況轉播，菲立普親王辭世後，英國舉國哀悼8天，至4月17日結束，英國王室則會服喪兩週。

    旅居美國的哈利王子（Prince Harry）打算返國奔喪，但他的懷孕妻子梅根（Meghan）將會遵從醫囑不與哈利同行。

    白金漢宮發言人表示：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）打算出席葬禮，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）將會遵從避免旅行的醫囑。」

    哈利夫婦去年決定卸下第一線王室成員職務，但保有薩塞克斯公爵和公爵夫人頭銜，現居美國洛杉磯。

    出席葬禮的哀悼者上限為30人，全都必須戴口罩並遵守社交距離規範。

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