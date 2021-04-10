中國南海補給船升級裝備 如機動偵察基地監測外國船隻

Maxar科技公司3月25日拍攝到衛星照顯示，大批中國船隻群聚南沙群島牛軛礁海域。（法新社）

2021/04/10 23:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國近日除了派出大批被菲律賓指為海上民兵船的漁船群聚兩國爭議主權的南沙群島牛軛礁海域，也正升級兩艘南海交通補給船，加裝高科技監視設備，以利這些船隻追蹤出現在南海的美國、越南等外國船隻。這是中國政府在其「軍民融合」策略下，將民間設備用於遂其南海國家利益的又一例證。

「自由亞洲電台」9日報導，根據海南省政府8日公佈的採購文件，管轄南沙等諸群島的海南省三沙市這項採購案合約發包給浙江大立科技公司，由這家顯然與中國軍方合作的公司，提供「DLS-16T船載光電取證設備及目標識別軟件」裝設於「三沙1號」、「三沙2號」南海交通補給船，採購金額為383萬人民幣。

請繼續往下閱讀...

這兩艘補給船主要任務為三沙市政府駐地西沙群島永興島的補給作業，但是其活動範圍也擴及更南邊的南沙群島爭議海域。新的監視設備一旦裝配完成，這兩艘船將可在中國伸張南海主權上扮演更大角色。

報導指出，標案文件指出，浙江大立提供的設備意在讓這些補給船可全天候24小時「針對海上和空中目標執行全方位搜索、觀測和影像證據收集」；三沙市政府招標的追蹤系統，要求可見光造影、紅外線造影、自動目標追蹤、雷達、透霧高感度攝影、影像增強、GPS和北斗衛星導航系統等功能，用來偵測、鑑別和追蹤美國、日本、菲律賓、越南、印尼和台灣等國家的「敏感船隻」，並且即時紀錄、呈現相關訊息。

浙江大立科技公司文件顯示，該公司與國企國防承包商和軍方密切合作。該標案要求3個月內裝配完成。

美國的中國事務分析家佟丹文（Devin Thorne）向「自由亞洲電台」表示，中國民間船隊為軍民融合的一環，有一些有助於國家安全的方式，「只要在爭議海域活動，就能幫助伸張中國海權，也能便於軍力投射，延伸北京對整個近海地區的監視能力」。

中國民船也被用來在爭議領土施加壓力，「有些例子中，甚至煽動衝突」，最近超過200艘中國漁船、或菲律賓指控之海上民兵船群聚牛軛礁海域，挑起兩國外交齟齬就是一個例子。

3月31日菲國政府拍攝到聚集在牛軛礁的中國船隻。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法