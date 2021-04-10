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    軍情動態》菲媒體船查看南海漁民情況 竟遭解放軍飛彈快艇追逐

    中國200餘艘據信載有民兵的漁船，大舉入侵位於菲律賓經濟區內的南海牛軛礁海域，菲國媒體近來搭船前往爭議地點查看，竟遭解放軍22型飛彈快艇追逐。（法新社）

    中國200餘艘據信載有民兵的漁船，大舉入侵位於菲律賓經濟區內的南海牛軛礁海域，菲國媒體近來搭船前往爭議地點查看，竟遭解放軍22型飛彈快艇追逐。（法新社）

    2021/04/10 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國200餘艘據信載有民兵的漁船，大舉入侵位於菲律賓經濟區內的南海牛軛礁海域，影響當地漁民捕撈，菲國媒體近來搭船前往爭議地點查看，竟遭解放軍22型飛彈快艇（俗稱022型）追逐，這是中國首次在南海動用軍方船隻對付平民，讓菲律賓舉國譁然。

    據菲媒《ABS-CBN》報導，《ABS-CBN》新聞小組8日搭乘民用船隻，駛向巴拉望附近的西菲律賓海島礁想了解漁民生計受影響的情況，孰料在前往有菲國海軍陸戰隊駐紮、位於菲律賓經濟海域內的仁愛礁時，竟遇到了中國海警船。

    菲國民用船的船員在觀察中國海警船動向好幾分鐘後，收到對方的無線電警告，要求菲船說明身分，但由於中國方面在通訊時使用英文，船組人員無法回答，最終菲國船長決定180度調轉船頭，不再駛向仁愛礁，準備返回巴拉望。

    這艘中國海警船竟一路緊跟，近到連船首的5101編號都看得到，後來終於不再尾隨，但噩夢並未消失，2艘解放軍22型飛彈快艇迅速駛近追逐。

    GPS座標顯示，解放軍飛彈快艇在驅趕菲律賓媒體船隻時，菲船正位於直線返航的航線上，距離巴拉望僅90海浬（約166.6公里）。中國飛彈快艇就這樣追了20至30分鐘左右，才轉頭開往美濟礁的方向。

    眾所皆知，中國海警船會在爭議的南海海域驅趕菲律賓船隻，但這次似乎是中國首次動用解放軍船艦來追逐沒有任何武裝的菲國民用船。另外，菲律賓軍隊在本月3日就已拍攝到中國飛彈快艇出現在美濟礁附近，上面搭載2枚短程飛彈並配備槍械。

    菲媒報導指出，這起事件最嚴重的是，無論是仁愛暗沙、美濟礁和菲律賓媒體船的航行路線，都位於菲律賓的專屬經濟區內，按照國際法規定，菲律賓船隻在此範圍內應可自由航行，確遭遇中國解放軍驅趕，因此在菲國境內引起極大風波。

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