戰狼又撒野！中大使館寄信狂罵記者 瑞典政界要求驅逐出境

中國駐瑞典大使桂從友。（法新社資料照）

2021/04/10 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國侵犯人權，官媒也煽動民眾抵制拒用新疆棉的西方企業，從瑞典時尚品牌H&M開始，延燒到德國Adidas和美國Nike等。瑞典的中國專家、記者奧爾森（Jojje Olsson）因報導中國抵制H&M，遭中國大使館威脅，對此，瑞典兩大在野黨要求，將中國大使桂從友驅除出境。

瑞典媒體《expressen》報導，自由記者奧爾森週四收到中國大使館的一封電子郵件，信中要他停止對中國的批判報導，指控他與台獨者密謀，散佈錯誤信息激起反中情緒，不誠實及道德敗壞，並且要他面對行動後果。《expressen》也正在尋找中使館的政治部門，詢問如果繼續對中國進行報導，奧爾森所面對的後果是什麼。

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在這之前，奧爾森曾發表幾篇中國對H＆M採取行動的文章，而收到中國郵件對他而言並不奇怪，因為中方已多次要求他停止對中國的報導，不過這次的郵件，語氣比過去更充滿威脅性。

另篇報導提到，中國駐瑞典大使桂從友已非首次對瑞典政界和記者施壓，對此包括「基督教民主黨」與「瑞典民主黨」兩大在野黨均表達強烈反對。瑞典民主黨外交發言人威雪（Markus Wiechel）表示，中國大使已經這樣做了好幾年，情況已經惡化，桂從友在這裡不受歡迎，希望瑞典對中國採取行動。基督教民主黨外交發言人阿達克森（Lars Adaktusson）認為，這很可怕，但不幸的是，這並不奇怪，桂從友應被列為不受歡迎人物。兩黨均呼籲應將桂從友驅逐出境。

瑞典外交部則表示，他們對這一事件不予置評，政府支持在幾個領域與中國進行廣泛對話和交流，瑞典外交部已多次向中國大使指出，瑞典的言論自由受到憲法保護，記者有權自由工作，中方應尊重，他們不能接受使館威脅。

報導也說，中國大使的行為沒有改善瑞典和中國雙邊關係，反而到他們國家威脅人們，適得其反。

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