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    與川普搭檔4年在做啥？彭斯回憶錄超搶手 出版稿酬破億

    美國前副總統彭斯與大型出版機構簽下回憶錄合約，講述自己4年的白宮經歷，預計在大選前的2023年出版，而稿酬竟高達300-400萬美元。（路透）

    美國前副總統彭斯與大型出版機構簽下回憶錄合約，講述自己4年的白宮經歷，預計在大選前的2023年出版，而稿酬竟高達300-400萬美元。（路透）

    2021/04/09 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前副總統彭斯（Mike Pence）被視為2024美國總統大選的共和黨潛在候選人，其近日動作頻頻，除宣布成立新的政治倡議團體外，其也與大型出版機構簽下回憶錄合約，預計在大選前的2023年出版，而稿酬竟高達300-400萬美元（約新台幣8527萬至1.14億）。

    綜合美國媒體報導，彭斯7日在推特上宣布「美國自由促進協會」成立，該組織旨在維護川普時期的政策，另一方面則是牽制拜登政府施政。外界預期AAF未來會著力在經濟、外交及反墮胎等議題上發聲；且認為該組織的成立，將會幫助彭斯在共和黨內維持話語權和聲量，替2024總統大選奠定基礎。

    此外，彭斯的回憶錄也相當搶手，彭斯經紀人指出，幾乎所有的出版社都爭相競購出版權，總價值高達7位數美元，有出版業透露彭斯回憶錄稿酬在300-400萬美元之間，最後由《西蒙與舒斯特》（Simon＆Schuster）拿到出版權。

    彭斯透過聲明表示：「很高興能有機會向美國人民講述我的人生故事」，他相當期待與《西蒙與舒斯特》合作，邀請讀者踏上他從印第安納州一個小鎮（彭斯出生地）前往華盛頓特區的旅程。

    《西蒙與舒斯特》透露，彭斯的回憶錄分為兩本，一本講述自己白宮4年副總統生涯，另一本則聚焦在自己的早年經歷，預計將於2023年出版。

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