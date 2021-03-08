彭斯將舉行卸任後首度演講 美聯社：放眼2024美大選

美國前副總統彭斯（見圖）下個月將會在南卡羅萊納州，一個保守派非營利組織所舉辦的大型晚宴上舉行卸任後的首次公開演講。（資料照，法新社）

2021/03/08 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕知情人士向美聯社透露，美國前副總統彭斯（Mike Pence）下個月將會在南卡羅萊納州（以下簡稱南卡）的一個保守派非營利組織所舉辦的大型晚宴上，舉行卸任後的首次公開演講。

據美聯社報導，彭斯的一位助手匿名昨（7）日向美聯社透露，彭斯下個月會在非營利組織「帕梅托家族會議」（Palmetto Family Council）舉行的晚宴上發表演講。「帕梅托家族會議」擁護符合聖經的傳統價值，是保守派遊說團體，近來才在南卡推動通過墮胎禁令，而該組織在總統提名過程中扮演了重要角色。

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「帕梅托家族會議」總裁威爾森（Dave Wilson）表示，彭斯下個月29日將會在一場賓客人數在450到600人之間、受到外界贊助的晚宴上發表演講，而威爾森認為，基於彭斯在擔任公職時所展現的虔誠信仰，彭斯會是在晚宴上發表演講的一流人選。

彭斯目前並未表態是否會在2024角逐總統大位，但美聯社分析，彭斯選擇在南卡發表卸任後的首次公開談話，標誌了他日後宣布參選美國總統的潛在可能性。對參加共和黨黨內初選，角逐成為黨內提名的總統候選人者而言，南卡是他們用來展現自己捍衛反墮胎等傳統價值觀的主要舞台。

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