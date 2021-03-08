彭斯將舉行卸任後首度演講 美聯社：放眼2024美大選
〔即時新聞／綜合報導〕知情人士向美聯社透露，美國前副總統彭斯（Mike Pence）下個月將會在南卡羅萊納州（以下簡稱南卡）的一個保守派非營利組織所舉辦的大型晚宴上，舉行卸任後的首次公開演講。
據美聯社報導，彭斯的一位助手匿名昨（7）日向美聯社透露，彭斯下個月會在非營利組織「帕梅托家族會議」（Palmetto Family Council）舉行的晚宴上發表演講。「帕梅托家族會議」擁護符合聖經的傳統價值，是保守派遊說團體，近來才在南卡推動通過墮胎禁令，而該組織在總統提名過程中扮演了重要角色。
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「帕梅托家族會議」總裁威爾森（Dave Wilson）表示，彭斯下個月29日將會在一場賓客人數在450到600人之間、受到外界贊助的晚宴上發表演講，而威爾森認為，基於彭斯在擔任公職時所展現的虔誠信仰，彭斯會是在晚宴上發表演講的一流人選。
彭斯目前並未表態是否會在2024角逐總統大位，但美聯社分析，彭斯選擇在南卡發表卸任後的首次公開談話，標誌了他日後宣布參選美國總統的潛在可能性。對參加共和黨黨內初選，角逐成為黨內提名的總統候選人者而言，南卡是他們用來展現自己捍衛反墮胎等傳統價值觀的主要舞台。