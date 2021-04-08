放眼2024？彭斯「新動作」引外界解讀布局下屆總統大選

美前副總統彭斯7日宣布成立政治倡議團體「美國自由促進協會」，此舉被視為布局2024。（美聯社、歐新社；本報合成）

2021/04/08 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕在外界紛猜測誰將有意角逐2024美國大選之際，美國前副總統彭斯（Mike Pence）有了「新動作」，週三（7日）宣布成立新的政治倡議團體「美國自由促進協會」（Advancing American Freedom，AAF），此舉被外界視為布局2024大選重要一步！

綜合外媒報導，彭斯7日在推特上宣布「美國自由促進協會」成立，該組織旨在維護川普時期的政策，另一方面則是牽制拜登政府施政。外界預期AAF未來會著力在經濟、外交及反墮胎等議題上發聲；且認為該組織的成立，將會幫助彭斯在共和黨內維持話語權和聲量，替2024總統大選奠定基礎。

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彭斯本人雖未表態參選2024，但上月有知情人士向《美聯社》透露，指彭斯會在這個月29日出席非營利組織「帕梅托家族會議」（Palmetto Family Council）舉行的晚宴，並發表公開演講。據悉「帕梅托家族會議」是保守派遊說團體，擁護符合聖經的傳統價值，近來才在南卡羅萊納州推動通過墮胎禁令，該組織也在總統提名過程中扮演重要角色，因此《美聯社》認為彭斯卸任後選擇這場餐會發表公開談話，顯示他有意出來角逐2024大位。

Excited to launch @AmericanFreedom, an advocacy organization that will defend and build upon the successful policies of the Trump-Pence Administration. AAF will help defeat the Radical Left Agenda and Advance American Freedom for generations to come! ???????? https://t.co/tnR04lTCXb — Mike Pence （@Mike_Pence） April 7, 2021

美前副總統彭斯7日宣布成立政治倡議團體「美國自由促進協會」，此舉被視為布局2024。（美聯社檔案照）

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