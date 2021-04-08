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    抵制北京冬奧聲浪漲 美國奧委會反對把運動員當政治籌碼

    針對聯合抵制北京冬奧一事，美國奧委會主席萊昂絲反對將運動員當作政治籌碼。（美聯社）

    針對聯合抵制北京冬奧一事，美國奧委會主席萊昂絲反對將運動員當作政治籌碼。（美聯社）

    2021/04/08 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國人權紀錄惡劣，各國抵制2022北京冬奧的聲浪日益升高，對此美國國務院6日表示不排除聯合盟友發動抵制，但隨後白宮又改口稱並未與盟友討論抵制2022年的北京冬季奧運的事。美國奧委會也跳出來反對將運動員當作政治籌碼，聲稱還有其他更有效的方式來處理中國侵犯人權的問題。

    綜合外媒報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日在記者會上重申華盛頓對北京侵犯人權的擔憂，強調美方已經認定這是種族滅絕的行為。同時他也稱美國不排除聯合抵制北京冬奧，表示將與盟友密切協商這項議題。

    對此中外交部發言人趙立堅批「聯手抵制」此舉會將體育運動政治化，違背奧林匹克憲章精神，警告拜登政府不要抵制明年的北京冬奧。

    普萊斯之後在一封電郵中解釋，稱他指的是美國會採取一致的態度，不是指美方正在討論抵制一事。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在7日澄清，稱美方對2022冬奧的立場沒變，聲稱不管是過去或現在，都沒有和盟國討論聯合抵制的相關事宜。

    美國奧委會主席萊昂絲（Susanne Lyons）也表示，未來預期會有更多抵制聲音出現，但美國奧委會反對運動員參與抵制，因為這不僅會對運動員們造成負面影響，也無法解決這些全球性議題。

    萊昂絲強調，國務院和白宮已經澄清他們的立場，美國奧委會這邊也不希望以任何方式淡化中國正在發生的諸多人權議題，但一定還有其他方法可以來處理，認為美國運動員不應該被當成政治籌碼。

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